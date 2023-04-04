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MLB／跑速超狂…台美混血卡洛爾單場3盜 空降盜壘王

體育新聞組／綜合報導
卡洛爾（右）盜上三壘。（路透）
卡洛爾（右）盜上三壘。（路透）

本季大聯盟壘包加大、限制投手牽制次數，因此盜壘嘗試次數大幅增加。2日響尾蛇作客道奇主場，台美混血新秀卡洛爾（Corbin Carroll）展現超狂跑速，再度引發熱議。

道奇2日推出「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）先發，第2局卡洛爾敲出外野飛球出局，第5局擔任首名打者敲出安打，辛德賈德連續解決2名打者後，面對打者帕多摩（Geraldo Perdomo）。

第一球投出卡洛爾就盜上二壘，第二球再滑上三壘，這兩盜捕手史密斯（Will Smith）甚至連球都沒傳出去。隨後帕多摩也擊出安打，送回卡洛爾，雙方戰成1：1平手。

9局上響尾蛇再度發動攻勢，首名打者馬提（Ketel Marte）擊出二壘安打，小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）再補上右外野方向安打，不過貝茲（Mookie Betts）直傳本壘阻殺馬提，無緣搶下超前分。

下一棒沃克（Christian Walker）又敲安，卡洛爾接著上場打擊，擊成游擊方向滾地球，沃克出局但他安全上壘，此時他再發動盜壘上到二壘，下一棒麥卡錫（Jake McCarthy）突襲短打，投手來不及處理，響尾蛇拿下致勝分，終場也以2：1獲勝。

總計卡洛爾2日4打數1安打，賽後打擊率2成14，本季3盜暫居國聯盜壘王，金鶯隊馬特奧（Jorge Mateo）則以4盜暫居大聯盟盜壘王。

道奇 麥卡錫

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