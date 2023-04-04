MLB新球季身價榜…大谷投手第5、DH第3 唯一投打都頂尖

30隊球員身價出爐，天使隊「二刀流」大谷翔平是唯一投打都在頂尖行列的球星。（取材自推特）

大聯盟新球季開打，30隊球員身價出爐，「今日美國」（USA Today）整理年薪數字，公布各種排名，天使 隊「二刀流」大谷翔平是唯一投打都在頂尖行列的球星。

本季僅有16名球員年薪達3000萬美元以上，大谷和遊騎兵隊先發投手狄葛隆（Jacob deGrom）都是3000萬美元，排名並列15，大都會 隊薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）以4333萬3333美元並列榜首，也是史上單季最高薪球員。

「今日美國」從投打列出各種排名，大谷本季年薪在先發投手排名並列第5，指定打擊（DH）更是高居第3，個人包辦兩種排名，找不到第2人。

先發投手身價排名在大谷之前是薛則、韋蘭德、洋基 隊柯爾（Gerrit Cole）3600萬、國民隊史特拉斯堡（Stephen Strasburg）3250萬；指定打擊部分，前兩名是老虎隊卡布雷拉（Miguel Cabrera）、洋基隊史丹頓（Giancarlo Stanton），都是3200萬。

MLB身價排名。

「今日美國」整理的本季各種身價排名如下：

外野手前3名─洋基隊賈吉（Aaron Judge）4000萬、天使隊楚奧特（Mike Trout）3711萬、洛磯隊布萊恩（Kris Bryant）2800萬。

最高薪游擊手─遊騎兵隊席格（Corey Seager）3550萬。

最高薪三壘手─天使隊瑞登（Anthony Rendon）3857萬。

最高薪二壘手─太空人隊亞土維（Jose Altuve）2920萬。

最高薪一壘手─紅雀隊高史密特（Paul Goldschmidt）2533萬。

最高薪捕手─費城人隊瑞爾穆托（J.T. Realmuto）2387萬。