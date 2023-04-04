我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

MLB新球季身價榜…大谷投手第5、DH第3 唯一投打都頂尖

記者藍宗標／綜合報導
30隊球員身價出爐，天使隊「二刀流」大谷翔平是唯一投打都在頂尖行列的球星。（取材自推特）
30隊球員身價出爐，天使隊「二刀流」大谷翔平是唯一投打都在頂尖行列的球星。（取材自推特）

大聯盟新球季開打，30隊球員身價出爐，「今日美國」（USA Today）整理年薪數字，公布各種排名，天使隊「二刀流」大谷翔平是唯一投打都在頂尖行列的球星。

本季僅有16名球員年薪達3000萬美元以上，大谷和遊騎兵隊先發投手狄葛隆（Jacob deGrom）都是3000萬美元，排名並列15，大都會隊薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）以4333萬3333美元並列榜首，也是史上單季最高薪球員。

「今日美國」從投打列出各種排名，大谷本季年薪在先發投手排名並列第5，指定打擊（DH）更是高居第3，個人包辦兩種排名，找不到第2人。

先發投手身價排名在大谷之前是薛則、韋蘭德、洋基隊柯爾（Gerrit Cole）3600萬、國民隊史特拉斯堡（Stephen Strasburg）3250萬；指定打擊部分，前兩名是老虎隊卡布雷拉（Miguel Cabrera）、洋基隊史丹頓（Giancarlo Stanton），都是3200萬。

MLB身價排名。
MLB身價排名。

「今日美國」整理的本季各種身價排名如下：

外野手前3名─洋基隊賈吉（Aaron Judge）4000萬、天使隊楚奧特（Mike Trout）3711萬、洛磯隊布萊恩（Kris Bryant）2800萬。

最高薪游擊手─遊騎兵隊席格（Corey Seager）3550萬。

最高薪三壘手─天使隊瑞登（Anthony Rendon）3857萬。

最高薪二壘手─太空人隊亞土維（Jose Altuve）2920萬。

最高薪一壘手─紅雀隊高史密特（Paul Goldschmidt）2533萬。

最高薪捕手─費城人隊瑞爾穆托（J.T. Realmuto）2387萬。

最高薪救援投手─大都會隊狄亞茲（Edwin Diaz）1844萬。

30隊球員身價出爐，天使隊「二刀流」大谷翔平是唯一投打都在頂尖行列的球星。（Ge...
30隊球員身價出爐，天使隊「二刀流」大谷翔平是唯一投打都在頂尖行列的球星。（Getty Images）

天使 洋基 大都會

上一則

MLB／跑速超狂…台美混血卡洛爾單場3盜 空降盜壘王

延伸閱讀

MLB／大谷翔平本季第2轟出爐 慶祝草帽換上自家隊徽

MLB／大谷翔平本季第2轟出爐 慶祝草帽換上自家隊徽
MLB／經典賽新舊英雄相會 大谷翔平跑百米見前輩鈴木一朗

MLB／經典賽新舊英雄相會 大谷翔平跑百米見前輩鈴木一朗
MLB／卡布雷拉總收入超過4億 A-Rod讓出領先地位

MLB／卡布雷拉總收入超過4億 A-Rod讓出領先地位
大谷本季首發全壘打 炸飛447呎 運動家教頭無奈：多遠都沒差

大谷本季首發全壘打 炸飛447呎 運動家教頭無奈：多遠都沒差

熱門新聞

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）線上賭博一小時輸100萬美元。(影片截圖)

足球／內馬爾養傷 線上賭博1小時輸光100萬美元

2023-03-30 07:47
勇士三劍客攜手贏得4冠。（路透）

NBA／勇士將臨最後之舞？柯爾認不會像公牛王朝解體

2023-04-02 21:22
大坂直美。（取材自Instagram）

網球／大坂直美當媽「確定不退休」：想奪更多大滿貫

2023-03-29 19:23
獨行球星厄文。（Getty Images）

NBA／獨行俠戰績淒慘 恐無緣季後賽 厄文坦言非預期

2023-03-30 04:45

MLB／男子跳進道奇球場求婚被列黑名單 「一切值得」

2023-03-31 22:29
柯瑞於上周擊敗獨行俠前，與UA簽下延長合約。 (取材自Under Armour官網)

NBA／柯瑞天價續簽UA 傳總價超過NBA生涯薪資

2023-03-31 01:57

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播