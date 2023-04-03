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藤浪大聯盟首戰打爆 大谷給出這樣評語

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平（右）對藤浪晉太郎打出安打，串連起天使隊攻勢。（Getty Images ）
大谷翔平（右）對藤浪晉太郎打出安打，串連起天使隊攻勢。（Getty Images ）

大聯盟新球季開打第3天，藤浪晉太郎、大谷翔平首次在大聯盟對決，成為日本球迷關注的最大焦點；藤浪開賽連續解決6名打者，不料3局上完全失控，狂失8分吞下赴美首敗，運動家寫下近50年第4次單局至少被攻下11分紀錄，終場1：13慘敗。

藤浪、大谷都是28歲，兩人在高校時期就很風光，2012年在日職選秀會分別被阪神虎、日本火腿隊首輪指名，隔年展開一軍生涯，暌違10年終於在大聯盟戰場相見，沒想到藤浪3局上突然失控，大聯盟首秀輸得相當難看。

藤浪晉太郎前兩局投得虎虎生風，都讓天使3上3下、吞下4次三振，3棒大谷1局上揮出一壘方向滾地球出局。然而3局上藤浪卻突然失控，開局保送後被連敲3安，丟掉2分，接著又是保送形成滿壘，此時遇到大谷翔平，投出的第二球就被敲成左外野安打，又掉1分，談到這支適時安打，大谷翔平表示：「當下想要串連攻勢，畢竟是滿壘，這是心中最想做到的事。」

至於與藤浪相隔10年再度對戰，大谷也說得老實，「我沒有等太多球，第1個打席也是很快就攻擊（第3球），對決樣本數很少很難給出評語，不過就這樣看來，我覺得是很棒的對決。」

從大好變成大壞，藤浪晉太郎當然不滿意自己的表現，他說：「第1局直球投得很好，3局上投了太多變化球，應該多投直球才對。」他表示，光是站上大聯盟投手丘不夠，回家後會好好想一想，「但今天就是今天。明天又是新的一天。」

大谷翔平 日本 天使

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