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藤浪初登板 對決辣個男人 只投2.1局失8分慘敗

體育新聞組／綜合報導
藤浪晉太郎。（Getty Images）
藤浪晉太郎。（Getty Images）

運動家隊日籍投手藤浪晉太郎1日初登板，大聯盟生涯首戰成為悲劇，只投2.1局失8分慘敗，兩度對決大谷翔平被揮出1分打點安打，天使隊終場13：1大勝，新球季首勝開張。

來源：YouTube

而紅襪隊開季第二戰，台灣好手張育成迎來本季初登板，9局上代守上場，但還來不及等到打擊機會，隊友杜沃（Adam Duvall）的再見轟為比賽畫下句點，紅襪隊就以9：8擊敗金鶯隊，收下本季首勝。

天使作客奧克蘭，開季首戰1：2落敗，大谷先發6局只被揮出兩支安打，狂飆10次三振，無關勝敗。

兩隊1日進行3連戰第2戰，迦去在日本職棒阪神隊一軍10季的藤浪成為焦點，他一站上投手丘也展現霸氣，連續三振瓦德（Taylor Ward）、楚奧特（Mike Trout），再讓大谷揮出一壘方向滾地球出局。

藤浪2局上又連續解決3名打者，再飆兩次三振，不料3局上投球表現判若兩人，面對前6名打者被揮出4支安打、兩次保送，包括被大谷揮出左外野安打，被打了一輪只解決1名打者，投不滿3局退場。

運動家第2任投手歐勒（Adam Oller）也失靈，這半局面對5名打者被揮出兩支安打、保送1次，包括瓦德兩分砲，球隊大勢已去。

天使3局下足足打了14人次，以7支安打、4次保送、兩支高飛犧牲打狂攻11分；藤浪先發2.1局用掉55球，其中33顆好球，被揮出5支安打、三振4次、保送3次，失8分全是自責分，吞下大聯盟首敗，目前防禦率是離譜的30.86。

紅襪隊出戰金鶯隊的比賽，先發投手塞爾（Chris Sale）表現不盡理想，投3局雖然有6次三振，不過也被敲7支安打，狂失7分，讓紅襪隊在比賽前段陷入不利局面。

好在杜沃夠力，2局下杜沃三壘打先追1分，3局下佛度戈（Alex Verdugo）、杜沃兩發全壘打再追到5：7；4局上金鶯隊再添1分，不過7局下赫南德茲（Enrique Hernandez）陽春砲加杜沃二壘打，又拉近到1分差。

9局上半張育成上場代守二壘，不過沒有守備機會，打序在第1棒，9局下又從第2棒打起，除非平手進入延長賽，不然也無機會打擊。

不過9局下比賽就宣告結束，2出局後吉田正尚靠左外野手離譜掉球失誤上壘，接著手感火燙的杜沃上場敲出本場第二轟，向金鶯隊說再見。

杜沃包辦全隊大半攻勢，5打數4安打，敲回5分打點，打擊率5成56；日本好手吉田正尚今天打第四棒，5打數繳白卷，打擊率下滑到2成22。

天使 日本 奧克蘭

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