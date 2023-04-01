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MLB／張育成本季初登場 杜沃雙響砲助紅襪奪首勝

記者蘇志畬／即時報導
紅襪隊杜沃1日轟出再見全壘打，讓球隊以9：8擊敗金鶯隊。（路透）
紅襪隊杜沃1日轟出再見全壘打，讓球隊以9：8擊敗金鶯隊。（路透）

美職紅襪隊開季第二戰，台灣好手張育成迎來本季初登板，9局上代守上場，但還來不及等到打擊機會，隊友杜沃（Adam Duvall）的再見轟為比賽畫下句點，紅襪隊就以9：8擊敗金鶯隊，收下本季首勝。

紅襪隊今天先發投手塞爾（Chris Sale）表現不盡理想，投3局雖然有6次三振，不過也被敲7支安打，狂失7分，讓紅襪隊在比賽前段陷入不利局面。

好在杜沃夠力，2局下杜沃三壘打先追1分，3局下佛度戈（Alex Verdugo）、杜沃兩發全壘打再追到5：7；4局上金鶯隊再添1分，不過7局下赫南德茲（Enrique Hernandez）陽春砲加杜沃二壘打，又拉近到1分差。

9局上半張育成上場代守二壘，不過沒有守備機會，打序在第1棒，9局下又從第2棒打起，除非平手進入延長賽，不然也無機會打擊。

紅襪隊的台灣好手張育成1日本季初登板，9局上代守上場。圖為他3月12日在世界棒球...
紅襪隊的台灣好手張育成1日本季初登板，9局上代守上場。圖為他3月12日在世界棒球經典賽中的照片。（美聯社）

不過9局下比賽就宣告結束，2出局後吉田正尚靠左外野手離譜掉球失誤上壘，接著手感火燙的杜沃上場敲出本場第二轟，向金鶯隊說再見。

杜沃今天包辦全隊大半攻勢，5打數4安打，敲回5分打點，打擊率5成56；日本好手吉田正尚今天打第四棒，5打數繳白卷，打擊率下滑到2成22。

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