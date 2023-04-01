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MLB／大谷開幕6局10K無失分 天使仍砸鍋

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平帶著勝投資格退場，但天使隊還是守不住1：0領先局面。（Getty Images）
大谷翔平帶著勝投資格退場，但天使隊還是守不住1：0領先局面。（Getty Images）

2023年大聯盟球季第一天，大谷翔平就體會到勝投飛走的滋味，先發6局無失分、送出10次三振，1：0的領先消逝在8局下，天使隊牛棚砸鍋，終場以1：2輸給運動家隊；「打者翔平」則是3打數1安打、有1次故意保送，吞下2K。

大谷連續兩年為天使扛開幕戰先發，此役擔任投手、第3棒，投手丘上以保送開局後，連續解決10人次，直到第4局、一出局後才被狄亞茲（Aledmys Diaz ）敲出安打，布朗（Seth Brown）補上二壘打、形成一三壘有人，危機時刻，大谷以連飆2K安全下庄。

天使打線則在5局上有所回應，烏謝拉（Gio Urshela）靠安打、保送、暴投進占三壘，歐霍普（Logan O'Hoppe）的安打為天使首開紀錄。

大谷帶著勝投資格退場，天使想守住1：0領先顯然太難，路普（Aaron Loup）第8局登板還沒拿到出局數，已經被連敲2安打追平比分，大谷的勝投沒了；泰普拉（Ryan Tepera）接手，再被狄亞茲掃出超前安，天使在「投手大谷」退場後，從天堂到地獄的速度堪稱搭電梯，情勢直線向下。

據大聯盟統計，自1901年起，大谷是史上第26位在開幕戰投出10K以上、無失分的投手，卻是史上第一位球隊輸球的。自評投手表現，大谷提到雖有保送，但都能趕快找回節奏、穩住陣腳。

此役還有一記精采好球，5局下運動家彼得森（Jace Peterson）的打席掃向右外野，瑞佛洛上演旋轉跳躍後，背對將這球收進手套，大谷在投手丘上見證即將產生的長打變接殺，也驚訝到高舉手手。

而大谷翔平的本季首安出現在第4局，接在楚奧特（Mike Trout）的保送之後，大谷打穿右邊防線。天使教頭尼文（Phil Nevin）不諱言這要歸功於禁布陣的新規定上路，若時空背景是去年，大谷這球絕對是出局，甚至可能是雙殺。

「洛杉磯時報」討論大谷因禁布陣成為3成打擊率打者的可能性，報導開頭先是直言：「沒有任何事情改變，天使依然是天使。」揶揄大谷再度獨撐大局卻等不到勝利的窘境。

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