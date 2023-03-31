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MLB／開季269名國際球員史上第3高 台灣靠張育成有版面

記者陳宛晶／即時報導
張育成進入開季名單。（取材自推特）
張育成進入開季名單。（取材自推特）

大聯盟30日順利完成15場比賽，30隊同日開幕，官網盤點各隊出生於美國以外的選手，今年共有19國、269名國際球員進入開季名單，占全體球員比例為28.5%，來自台灣的代表，當然就是「國防部長」張育成。

這269名外籍選手包括在傷兵名單內的球員，人數為1995年起開始公布這項數據以來的第3高，僅次於2020年的291人、2022年的275人，而2020年有因疫情而放寬到30人名單的特殊時空背景。

外籍球員的最大團來自多明尼加，共計104人，接著是委內瑞拉62人、古巴21人、波多黎各19人；墨西哥的15人為2005年後最多的一次。亞洲選手以日本的8人為最多，南韓則為4人。

有6國都是1人，包括台灣、澳洲、巴西、德國、宏都拉斯、阿魯巴。

文章中也提到，這269人中有89人出戰本屆經典賽，其中7人入選最佳陣容，分別是墨西哥隊的阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、波多黎各隊的貝耶茲（Javier Báez）、中華隊的張育成、古巴隊的孟卡達（Yoán Moncada）、委內瑞拉隊的培瑞茲（Salvador Perez），以及日本隊的大谷翔平和吉田正尚。

古巴 墨西哥 日本

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