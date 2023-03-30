我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文哈德遜研究所領獎談「捍衛民主」 龐培歐未出席

紐約非裔辱亞裔警「演李小龍、矮子」 還PO網訕笑

MLB／投不了開幕戰就去唱國歌 韋恩萊特開唱嚇到隊友

記者陳宛晶／即時報導
41歲投手韋恩萊特一展歌喉。(影片截圖)
41歲投手韋恩萊特一展歌喉。(影片截圖)

因傷錯過開幕戰，紅雀隊41歲投手韋恩萊特（Adam Wainwright）的歌聲不缺席，30日在開場列隊後，主持人公布國歌演唱嘉賓，就是這位傳奇投手，讓全場爆出驚喜聲。

韋恩萊特高齡為國出征，在此次經典賽先發2場、合計8局，取得2勝0敗、。防禦率2.25，回到母隊後卻馬上進傷兵名單，他在日本、美國冠軍賽前於重訓室拉傷鼠蹊部，原本紅雀總教練馬莫（Oliver Marmol）屬意由他擔任開幕戰先發投手，如今只能從15天傷兵名單出發。

紅雀在開幕戰以9：10輸給藍鳥隊，更大的亮點在賽前就出現，選手列隊完畢後，主持人公布國歌演唱嘉賓，「一位即將出道的歌手，今年將展開在紅雀的最後一年賽季。」

41歲投手韋恩萊特一展歌喉。( 美聯社 )
41歲投手韋恩萊特一展歌喉。( 美聯社 )

球迷聽出端倪，連隊友都被蒙在鼓裡，當時就在韋恩萊特身旁的蒙哥馬利（Jordan Montgomery），就被捕捉到驚訝成O型嘴、用球帽拍了大腿一下的畫面。

韋恩萊特走向麥克風前，沉穩完成這次任務，隨著完成最後一句歌詞，球迷為他爆出喝采聲，他也高舉雙手回應。其實，韋恩萊特向來就對歌唱很有興趣，曾在季外舉辦規模約500人的演唱會，與球迷同歡，這回在賽前演唱國歌表現也大受好評。

經典賽 日本

上一則

經典賽／效法大谷翔平吃3個蛋？達比修有：一直都有吃

下一則

NBA／湖人要上演老八逆襲？ 傳奇後衛：西區球隊都怕他們

延伸閱讀

MLB／洋基5：0完封巨人 賈吉擊出本季首支陽春砲

MLB／洋基5：0完封巨人 賈吉擊出本季首支陽春砲
MLB／球評：大谷可望包辦美聯MVP、塞揚獎

MLB／球評：大谷可望包辦美聯MVP、塞揚獎
MLB／棒球季來啦 守護神李維拉為洋基開幕戰開球

MLB／棒球季來啦 守護神李維拉為洋基開幕戰開球
MLB／投手計時器有效 春訓少打半小時 教頭：愛上它了

MLB／投手計時器有效 春訓少打半小時 教頭：愛上它了

熱門新聞

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）線上賭博一小時輸100萬美元。(影片截圖)

足球／內馬爾養傷 線上賭博1小時輸光100萬美元

2023-03-30 07:47
莫蘭特（右）父親於賽前觀看兒子練球。 （路透）

NBA／莫蘭特持槍惹風波 老爸一肩扛起：我怪我自己

2023-03-24 07:47
經典賽日本隊休息區毫無垃圾。（取材自推特@michael_schlact）

經典賽／日本隊休息區超乾淨 整潔文化再次震驚全球

2023-03-22 22:54
圖為2009年明星賽在紅雀主場，鈴木一朗與妻子鈴木弓子。（美聯社）

經典賽／鈴木一朗「消失」 竟與妻子和日教頭栗山英樹情史有關？

2023-03-23 22:26
日本隊在世界棒球經典賽中獲冠，大谷翔平賽後接受訪問時提到：「不只是日本，還有南韓、台灣和中國等，希望讓其他國家的人們更愛棒球」。（歐新社）

斷章取義？大谷翔平感言遭日媒刪除「台灣」 僅留中韓

2023-03-23 18:22
大坂直美。（取材自Instagram）

網球／大坂直美當媽「確定不退休」：想奪更多大滿貫

2023-03-29 19:23

超人氣

更多 >
首位卸任總統遭刑事起訴 川普回應了：最高級別的政治迫害

首位卸任總統遭刑事起訴 川普回應了：最高級別的政治迫害
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南