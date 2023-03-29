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MLB／大谷年賺6500萬 創大聯盟紀錄

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平超人氣，本季年薪、廣告代言賺進6500萬美元。（取材自Instagram）
大谷翔平超人氣，本季年薪、廣告代言賺進6500萬美元。（取材自Instagram）

場上身價還沒攻頂，天使隊日籍球星大谷翔平先靠場外代言，成為今年最會賺的大聯盟球星，「富比世」雜誌公布年度收入前10傑，大谷以年薪3000萬美元、代言收入3500萬美元，扣稅及經紀公司抽成之前賺進6500萬美元，寫下大聯盟史上最高紀錄。

大谷2021年廣告代言收入約600萬美元，經歷年度MVP賽季後，去年增至2000萬美元，他的全球知名度、聲量持續看漲，年初球具贊助品牌從日本轉換到美國，目前手握13項代言。

代言收入3500萬美元有多驚人？富比世指出，大谷之外最高紀錄為哈波（Bryce Harper）去年的650萬美元，接著是賈吉（Aaron Judge）450萬美元，根本看不到大谷的車尾燈。儘管大谷本季年薪3000萬美元，仍被認為CP值超高的「廉價勞工」，他將在季後成為自由球員，外界看好他成為大聯盟首位年薪破5000萬美元的選手。

本季將從大聯盟出發的張育成，27日首度在官辦熱身賽亮相，擔任紅襪隊先發第9棒、二壘手，3打數敲出1支二壘打。

張育成此前還沒打過任何熱身賽，就確定進入開季名單，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）解釋，他具備游擊經驗加分，在經典賽、春訓間空檔也持續為球季準備，「我們要做的，只有確認他是否健康。」

大谷翔平超人氣，本季年薪、廣告代言賺進6500萬美元。（取材自Instagram...
大谷翔平超人氣，本季年薪、廣告代言賺進6500萬美元。（取材自Instagram）
大聯盟收入榜。
大聯盟收入榜。

富比世 大谷翔平 天使

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