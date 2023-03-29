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MLB／留洛杉磯非天使？專家預測道奇用11年約簽下大谷

聯合新聞網／即時報導
大谷翔平。（路透）
大谷翔平。（路透）

大谷翔平將在本休賽季成為自由球員，屆時勢必引起各隊競逐。根據《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）預測，道奇隊這個冬天將以超大合約簽下這名巨星。

雖然有大谷、楚奧特（Ｍike Trout）兩指標球星在內，天使隊戰績卻持續不振，季後賽荒至今尚未破除。除了多次重申渴望打入季後賽外，大谷也曾表示對於球隊表現感到失望，這使得他在下賽季轉投他處的可能性越來越高。

作為投打皆是王牌等級的球星，各豪門球隊想撒大錢網羅大谷早已不是新聞，大都會、教士等隊皆為可能下家。不過，鮑登在他的開季23預測中表示，大谷將前往洛杉磯的另一支球隊，「大谷會投入自由市場，並和道奇簽下11年合約，成為MLB歷史第二位年薪5000萬的球員。」

此外，鮑登也認為，大谷將在本季收下生涯第二座美聯MVP，上次他獲得該獎項為2021年，上季雖然也呼聲頗高，最終卻敗給揮出62發全壘打的賈吉（Aaron Judge），屈居MVP排行第二。另外，鮑登預測的國聯MVP為勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

大谷解決楚奧特、帶領日本拿下冠軍，並成為本屆經典賽MVP後，在棒球界地位更上一層樓，若他真如預測所言，來到同城卻更具聲量的道奇，或許將成為世上最有名的球星。

道奇 季後賽 大都會

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