MLB／經典賽結束救援 達比修春訓補投球數

達比修有。（Getty Images）

達比修有隨日本 隊抱回世界棒球經典賽 冠軍後，23日回歸教士隊懷抱，接下來要面臨投球數量的「補課」。談及生涯握有兩次經典賽奪冠經驗，從前一座的23歲，到現在的36歲，他感性說角色、年紀都有不同，但兩次經驗都很美好。

達比修從2月底就投入日本隊集訓，他是最早報到的旅美球員，此次共在經典賽登板3場，分組賽對南韓隊先發，接著在8強賽對義大利 、冠軍賽對美國中繼登板，合計6局失5分（責失4分），防禦率為6。

回歸教士後，達比修要面臨「補課」，他坦言受到經典賽後援出賽的影響，目前用球數累積進度落後，「今年春訓比較特別，日本的目標是冠軍，因為這些原因，無法像以往春訓一樣調整，確實是有一點擔憂。」

教士球團預計讓達比修開季前再投一場熱身賽，23日他在場上練習守備以及1公尺左右的遠投。談到即將回歸正常生活，達比修直言：「我鬆了一口氣，一切都感覺很放鬆。」

達比修表示，現在不想擔心太多，他希望下一場熱身賽登板可以投到4局，「先跟著走，看看我的感覺如何，我會努力回到以往的進度上。」

教士總教練梅爾文（Bob Melvin）曾在3月初時透露，達比修也是競爭開幕戰的人選之一，但他今天坦言，達比修要扛開幕戰會滿難的，但目前還不會將他排除在外。

達比修在2009、2023年經典賽都以冠軍收尾，談及兩次身披國家戰袍的奪冠經驗，他說：「角色有點不同，這次身為陣中最老選手這件事也有點不同，但兩次經驗都很美好。」

現年36歲的達比修有是本屆經典賽日本隊最老的球員，鈴木一朗特別讚賞他向年輕球員傳承精神，這段話傳到達比修耳邊，他坦言很榮幸能得到前輩的讚美。