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MLB／大聯盟市值榜 洋基71億衛冕…相當於道奇+水手

體育新聞組／綜合報導
洋基隊續居MLB最有價值球隊。（路透資料照片）
洋基隊續居MLB最有價值球隊。（路透資料照片）

紐約洋基隊再次成為美國職棒大聯盟（MLB）中最有價值的球隊。

富比士年度MLB球隊市值榜單在新球季前一周的23日發布，儘管圍繞聯盟存在很多財務問題，尤其是鑽石體育集團申請破產，使區域體育轉播網模式面臨比現在更大的風險，但各家球隊價值大幅上升。平均而言，總體團隊價值較去年增加約12%。收入也增加近8%。

洋基隊仍然高居榜首，現在價值71億美元，比去年成長18%。相較之下，NFL達拉斯牛仔隊去年秋天的估值約為80億美元，成為美國最有價值的職業運動球隊。金州勇士隊身價70億美元，位居NBA最新榜單榜首。紐約尼克隊以61億美元排名第二，洛杉磯湖人隊以59億美元排名第三。

洛杉磯道奇隊以48億美元的身價位居MLB榜單第二位，也比去年增加了18%。波士頓紅襪隊、芝加哥小熊隊和舊金山巨人隊躋身前五。

西雅圖水手隊排名第13位，是成長最快的球隊。該隊價值22億美元，比去年增加29%。水手隊去年打進季後賽，結束了長達20年的季後賽荒，不過水手隊在美聯系列賽中被橫掃。

邁阿密馬林魚隊是MLB價值最低的球隊，價值10億美元。

總共有5隊成長至少20%，有7支隊伍完全沒有成長，有10支隊伍實際上經營虧損。紐約大都會隊以29億美元的市值排名第六，但過去一年虧損1.385億美元。

洋基隊續居MLB最有價值球隊。（路透）
洋基隊續居MLB最有價值球隊。（路透）
洋基隊續居MLB最有價值球隊。（美聯社）
洋基隊續居MLB最有價值球隊。（美聯社）

MLB 洋基 洛杉磯

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