我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮「未經核實黑名單」 再增14家中國實體

10億美元級富豪 中國969位全球居冠

經典賽／天使隊緊盯大谷對決楚奧特 教頭選不出支持誰

記者陳宛晶／即時報導
世界棒球經典賽在天使隊內戰、大谷翔平與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的天下第一人對決中落幕。（取材自YouTube@MLB影片截圖）
世界棒球經典賽在天使隊內戰、大谷翔平與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的天下第一人對決中落幕。（取材自[email protected]影片截圖）

世界棒球經典賽大谷翔平與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的天下第一人對決中落幕，天使隊友們也都在電視機前收看，感嘆這劇本太美好，瓦許（Jared Walsh）說：「寫不出比這更棒的劇本了」，天使教頭尼文（Phil Nevin）被問當下支持哪一方，給不出答案，回應：「我愛死這場比賽了。」

從兩人點頭答應參加經典賽以來，就在對話中聊過無數回合，這組對決終在經典賽冠軍賽上演，大谷翔平9局下登板，兩出局後面對的打者就是楚奧特，投到滿球數，大谷的滑球讓楚奧特揮空、賞出再見三振，日本隊以3：2擊敗美國隊。

「天使vs.天使」的場面，天使陣營很HIGH，瓦許就自爆看得緊張兮兮，「我坐在那裡，心臟跳個不停，我愛翔平，但我也愛Mike。」

他還以專業角度分析，「我當時心想，現在還是春訓，Mike還沒有打過太多打席，就要面對翔平101哩連發後的那顆滑球，這是雙贏、也是雙輸，因為他們兩個都是我在乎的人。」

尼文透露，讓大谷在冠軍賽投1局，其實是他們一直以來的計畫，但最後一打席碰上楚奧特真的是想都沒想到，「我收到很多訊息問我支持誰，我沒想過這個問題，只是愛死了這場比賽，沒有其他運動能有如此戲劇化的場面，最後一個出局數、1分差的比賽，兩位天下第一人的對決。」

來源：MLB

天使 經典賽 大谷翔平

上一則

經典賽／刻意等大谷請纓救援 栗山監督：因他愛唱反調

下一則

NBA／季末復出爭取季後賽？ 詹姆斯：尚未有明確時程

延伸閱讀

大谷翔平獲MVP夢想成真 網：按計畫明年「長子要出生了」

大谷翔平獲MVP夢想成真 網：按計畫明年「長子要出生了」
斷章取義？大谷翔平感言遭日媒刪除「台灣」 僅留中韓

斷章取義？大谷翔平感言遭日媒刪除「台灣」 僅留中韓
經典賽／鈴木一朗看經典賽 點出醍醐味

經典賽／鈴木一朗看經典賽 點出醍醐味
經典賽／紅襪球星吉田正尚「跨欄」失敗 網：太可愛了

經典賽／紅襪球星吉田正尚「跨欄」失敗 網：太可愛了

熱門新聞

蘭姆上次於NBA登場已是近兩周以前。(路透)

NBA／衛冕軍傷兵滿營 勇士急簽2球員力保季後賽

2023-03-17 07:57
世界棒球經典賽冠軍戰，日本隊在夢幻劇本中以3：2擊敗衛冕軍美國隊，繼2009年後再次奪冠，也是隊史第三冠。（翻攝推特）

經典賽／再見三振楚奧特 大谷翔平率日本奪隊史第3冠

2023-03-21 22:57
達比修有。（美聯社）

經典賽冠軍戰／大谷9局關門K掉楚奧特 日本靠兩轟3:2勝美奪第三冠

2023-03-21 22:47
日本隊將與美國隊拚經典賽冠軍。（Getty Images）

經典賽／日本再見安打 6:5氣走墨西哥 將與美國爭冠

2023-03-20 22:53
費爾里狄金生大學爆冷擊敗普度大學。(Getty Images)

籃球／NCAA再爆冷門 「最矮」隊伍扳倒「最高」普度大學

2023-03-18 01:14
經典賽日本隊休息區毫無垃圾。（取材自推特@michael_schlact）

經典賽／日本隊休息區超乾淨 整潔文化再次震驚全球

2023-03-22 22:54

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款