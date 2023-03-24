經典賽／天使隊緊盯大谷對決楚奧特 教頭選不出支持誰

世界棒球經典賽 在大谷翔平 與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的天下第一人對決中落幕，天使 隊友們也都在電視機前收看，感嘆這劇本太美好，瓦許（Jared Walsh）說：「寫不出比這更棒的劇本了」，天使教頭尼文（Phil Nevin）被問當下支持哪一方，給不出答案，回應：「我愛死這場比賽了。」

從兩人點頭答應參加經典賽以來，就在對話中聊過無數回合，這組對決終在經典賽冠軍賽上演，大谷翔平9局下登板，兩出局後面對的打者就是楚奧特，投到滿球數，大谷的滑球讓楚奧特揮空、賞出再見三振，日本隊以3：2擊敗美國隊。

「天使vs.天使」的場面，天使陣營很HIGH，瓦許就自爆看得緊張兮兮，「我坐在那裡，心臟跳個不停，我愛翔平，但我也愛Mike。」

他還以專業角度分析，「我當時心想，現在還是春訓，Mike還沒有打過太多打席，就要面對翔平101哩連發後的那顆滑球，這是雙贏、也是雙輸，因為他們兩個都是我在乎的人。」

尼文透露，讓大谷在冠軍賽投1局，其實是他們一直以來的計畫，但最後一打席碰上楚奧特真的是想都沒想到，「我收到很多訊息問我支持誰，我沒想過這個問題，只是愛死了這場比賽，沒有其他運動能有如此戲劇化的場面，最後一個出局數、1分差的比賽，兩位天下第一人的對決。」

來源：MLB