經典賽／大谷翔平奪MVP 老爹問「你從哪個星球來」

大谷翔平 率日本 拿下經典賽 冠軍,獲選最有價值球員(MVP);傳奇球星「老爹」歐提茲開玩笑問他「講真的,你從哪個星球來」,意外得到大谷真誠的回答。

日本3比2擊敗美國,拿下第5屆世界棒球經典賽(WBC)冠軍。賽後大谷翔平帶著冠軍獎盃坐上播報台,接受球評A-Rod羅德里格斯(Alex Rodriguez)、「老爹」歐提茲(David Ortiz)的訪問。

歐提茲顯然是要活絡氣氛的輕鬆問題,暗指大谷是外星人,沒想到獲得大谷翔平認真的回答。歐提茲問他:「翔平,我問一題認真的啦,你從哪一個星球來的?」

大谷翔平透過翻譯回答:「我來自日本鄉下,人口不多,也沒有太多的少棒球隊。但我希望我可以證明給日本的孩子看,不管你的出身來自哪裡,只要努力,你都可以站上這個舞台。」

主播問大谷,這座冠軍對日本代表什麼意義?大谷表示:「許多在日本打球的小孩,都崇拜著美國大聯盟球員。我們這次贏下冠軍,不代表我們實力優於美國,但我覺得,我們拉近了一點差距。我認為日本人也會有同感。」

電視主播注意到,大谷翔平在賽前向隊友喊話,激勵士氣,大谷在訪問中分享他對隊友的談話。

大谷說:「美國打線從第1棒到第9棒絕對都是家喻戶曉的超級明星,日本球員都知道他們。我希望日本隊不要因此而有消極的心態,我們尊敬對手,但也要保持積極主動的態度,帶著信心上場比賽,這就是我跟隊友說的。」

被問到從小打球最欣賞哪些美國大聯盟球員,大谷翔平回答說,在場的歐提茲、羅德里格斯,還有擔任美國隊打擊教練的小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)都是他小時候最欣賞的球員。這個回答得到A-Rod、老爹大笑回應,紛紛上前與大谷擁抱。

談到比賽尾聲的高潮,大谷翔平擔任救援投手,三振美國隊長楚勞特(Mike Trout),他說自己拿出了120%的實力與楚勞特對決,「不管結局是他出局還是敲安打,我不想留下任何遺憾,我只想要投出我最好的球路」。

大谷坦言,跟楚勞特同隊的這幾年,他打序常排在楚勞特的下一棒,看過楚勞特大部分的安打,「我大概是最瞭解他的實力有多厲害的人」,所以大谷深知,這次對決必須拿出120%的實力,才能讓楚勞特出局。

2023 WBC MVP Shohei Ohtani sits down to talk about striking out Mike Trout and winning the 2023 World Baseball Classic.@kevinburkhardt | @AROD | @davidortiz pic.twitter.com/aw1qQ2htIP