經典賽／大谷翔平奪MVP 老爹問「你從哪個星球來」

大谷翔平賽後接手老爹專訪。（影片截圖）

大谷翔平 率日本 拿下經典賽 冠軍，獲選最有價值球員（MVP）；傳奇球星「老爹」歐提茲開玩笑問他「講真的，你從哪個星球來」，意外得到大谷真誠的回答。

日本3比2擊敗美國，拿下第5屆世界棒球經典賽（WBC）冠軍。賽後大谷翔平帶著冠軍獎盃坐上播報台，接受球評A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez）、「老爹」歐提茲（David Ortiz）的訪問。

歐提茲顯然是要活絡氣氛的輕鬆問題，暗指大谷是外星人，沒想到獲得大谷翔平認真的回答。歐提茲問他：「翔平，我問一題認真的啦，你從哪一個星球來的？」

大谷翔平透過翻譯回答：「我來自日本鄉下，人口不多，也沒有太多的少棒球隊。但我希望我可以證明給日本的孩子看，不管你的出身來自哪裡，只要努力，你都可以站上這個舞台。」

主播問大谷，這座冠軍對日本代表什麼意義？大谷表示：「許多在日本打球的小孩，都崇拜著美國大聯盟球員。我們這次贏下冠軍，不代表我們實力優於美國，但我覺得，我們拉近了一點差距。我認為日本人也會有同感。」

電視主播注意到，大谷翔平在賽前向隊友喊話，激勵士氣，大谷在訪問中分享他對隊友的談話。

大谷說：「美國打線從第1棒到第9棒絕對都是家喻戶曉的超級明星，日本球員都知道他們。我希望日本隊不要因此而有消極的心態，我們尊敬對手，但也要保持積極主動的態度，帶著信心上場比賽，這就是我跟隊友說的。」

被問到從小打球最欣賞哪些美國大聯盟球員，大谷翔平回答說，在場的歐提茲、羅德里格斯，還有擔任美國隊打擊教練的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）都是他小時候最欣賞的球員。這個回答得到A-Rod、老爹大笑回應，紛紛上前與大谷擁抱。

談到比賽尾聲的高潮，大谷翔平擔任救援投手，三振美國隊長楚勞特（Mike Trout），他說自己拿出了120%的實力與楚勞特對決，「不管結局是他出局還是敲安打，我不想留下任何遺憾，我只想要投出我最好的球路」。

大谷坦言，跟楚勞特同隊的這幾年，他打序常排在楚勞特的下一棒，看過楚勞特大部分的安打，「我大概是最瞭解他的實力有多厲害的人」，所以大谷深知，這次對決必須拿出120%的實力，才能讓楚勞特出局。