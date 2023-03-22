經典賽／MLB：日墨大戰 賽史最偉大

日本 在世界棒球經典賽4強戰以6：5逆轉擊敗墨西哥 ，大聯盟官網將這場賽事評為「經典賽史最偉大戰役」。而就在日本隊球員歡慶時，攝影 機拍攝到後方觀眾席上日墨球迷相擁的畫面，也讓不少球迷給予好評。

大聯盟官網報導，日本這場比賽推出「令和怪物」佐佐木朗希先發主投，他被墨西哥轟出3分砲，日本隊第4棒吉田正尚也敲出3分砲回擊，9局上大谷擊出二壘安打上壘，點燃全隊的鬥志，隨後吉田正尚也保送上壘，日職全壘打王村上宗隆最終敲出安打一棒逆轉。

該報導指出，排名第2的比賽是2009年日本與南韓爭冠，南韓李杋浩面對達比修有擊出追平安打，但鈴木一朗10局上擊出超前安打，日本最終以5：3獲勝。

第3名是2017年美國次輪以6：3戰勝多明尼加隊，美國「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出關鍵兩分砲，外野手瓊斯（Adam Jones）飛身美技沒收馬恰多（Manny Machado）的全壘打，由於瓊斯和馬恰多當時是金鶯隊的隊友，引發許多話題。

日媒The Answer報導，就在攝影機拍攝到日本隊選手圍著村上，為逆轉勝開心不已的同時，後方觀眾席上可以看到一名高舉日本國旗的球迷突然將國旗放下，望向身旁的墨西哥球迷，兩位不同國籍的球迷相視後都伸出手來，給對方一個擁抱。

這個畫面被美國媒體Jomboy Media放上推特，並描述了日墨球迷彼此擁抱令人感動的一幕。