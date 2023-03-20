經典賽／第9棒透納2天3轟 美教頭自嘲：哪個白癡排的？

美國隊透納雙響砲。（Getty Images）

美國隊昨天以14：2電爆古巴 隊，取得世界棒球經典賽 冠軍賽門票，打第9棒的透納（Trea Turner）雙響砲，2天炸裂3轟，美國隊總教練迪羅沙（Mark DeRosa）笑曝每次看到他開轟，都忍不住自嘲：「哪個白癡讓他打9棒」。

透納前天才剛對委內瑞拉在第8局敲出逆轉滿貫砲，手感持續火燙，昨天在4強賽單場3安打，包括第2局的陽春砲、第6局的三分砲，本屆賽事累積4轟，超越南 韓金河成，登頂大會全壘打王。

迪羅沙笑說：「每次他開轟，我都會說是哪個白癡把他排在9棒，但這就是我們的打線安排，我也會持續這樣做。」透納不在意打9棒，「我知道接下來的棒次有很多優秀的選手，所以我不需要嘗試太多，只要享受，在我的名字被叫到時上場打擊。」

美國隊透納雙響砲。（Getty Images）

「費城人給他3億美元合約是有理由的。」迪羅沙表示，透納毫無疑問是當今最好的選手之一，前一晚的逆轉滿貫砲，「這記揮擊會被永遠記得，尤其是在經典賽史上。」

透納對於自己在3月的表現也頗驚訝，他透露才剛跟隊友聊到過往春訓數據，自己印象中已經有4、5年沒在春訓打過全壘打，「我希望可以繼續這樣的表現，我們還需要一場勝利。」

透納跟進2006年小葛瑞菲（Ken Griffey, Jr.）的腳步，成為經典賽史上僅有兩位單場雙響的美國隊選手，賽後聽聞這項紀錄，透納表示，「不清楚他是否知道，但我等不及在明天練打時跟他聊了，一定會很有趣吧！」小葛瑞菲是此次經典賽美國隊打擊教練。