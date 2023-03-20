我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市半程馬拉松鳴槍 華人熱情邁步

兩大斷層周期早過 下一次加州「大地震」何時來？

經典賽／大谷翔平戴的捷克隊帽 20隊唯一完售

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平抵達邁阿密時，戴著捷克隊的帽子。（取材自推特影片截圖）
大谷翔平抵達邁阿密時，戴著捷克隊的帽子。（取材自推特影片截圖）

捷克隊在世界棒球經典賽止步分組賽，球帽銷售成績卻很狂，原因就出在大谷翔平抵達美國邁阿密時的穿搭，頭上戴的正是捷克隊帽。

大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）在經典賽期間前往東京，負責B組現場報導，在賽事開打前就出版了「捷克隊將偷走你的心」的長文，介紹這支球隊，而捷克也確實成為B組另類焦點，就連大谷的心都被擄獲，不僅發文讚賞，連前往邁阿密都被直擊頭上戴著捷克隊帽。

大谷效應發酵，捷克球帽已在經典賽球場銷售一空，克萊爾今天在推特上提到，「哇！就在大谷被拍到戴了捷克隊帽後，他們的帽子全賣光了，看起來這是在邁阿密周邊商品店內唯一買不到的球隊帽子。」隨後再補充，「在網路商店也買不到了，大谷翔平的力量太驚人了。」

經典賽 大谷翔平 推特

上一則

經典賽／透納滿貫砲助美國晉級4強 開心：這是我打過最吵的比賽

延伸閱讀

經典賽／小朋友吵架？大谷翔平遇山多瓦 互嗆快回天使基地

經典賽／小朋友吵架？大谷翔平遇山多瓦 互嗆快回天使基地
經典賽／日墨對決 「天使隊友」山多瓦被問大谷翔平：誰啊？

經典賽／日墨對決 「天使隊友」山多瓦被問大谷翔平：誰啊？
經典賽／大谷翔平Instagram漲粉136萬 創參賽球員最高紀錄

經典賽／大谷翔平Instagram漲粉136萬 創參賽球員最高紀錄
經典賽／大谷翔平二刀流 日本勝義大利晉級4強

經典賽／大谷翔平二刀流 日本勝義大利晉級4強

熱門新聞

莫蘭特持槍風波持續衝擊灰熊團隊。(路透)

NBA／莫蘭特亮槍事件後 脫衣舞店狂歡照片流出 鈔票灑滿包廂

2023-03-13 08:37
蘭姆上次於NBA登場已是近兩周以前。(路透)

NBA／衛冕軍傷兵滿營 勇士急簽2球員力保季後賽

2023-03-17 07:57
南韓隊朴健佑（中）擊出滿貫砲與隊友慶祝。（美聯社）

經典賽／南韓22:2打爆中國 比賽提早結束

2023-03-13 09:09
費爾里狄金生大學爆冷擊敗普度大學。(Getty Images)

籃球／NCAA再爆冷門 「最矮」隊伍扳倒「最高」普度大學

2023-03-18 01:14
藍鳥新秀洛培茲的3分砲為加拿大奠定勝基。（美聯社）

經典賽／C組3隊2勝1敗大亂鬥 美國隊存淘汰風險

2023-03-15 19:21
小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）（Getty Images）

經典賽／有神快拍 53歲小葛瑞菲打擊 吸美國眾星圍觀

2023-03-17 22:54

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅

華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面