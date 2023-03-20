經典賽／大谷翔平戴的捷克隊帽 20隊唯一完售

大谷翔平抵達邁阿密時，戴著捷克隊的帽子。（取材自推特影片截圖）

捷克隊在世界棒球經典賽 止步分組賽，球帽銷售成績卻很狂，原因就出在大谷翔平 抵達美國邁阿密時的穿搭，頭上戴的正是捷克隊帽。

大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）在經典賽期間前往東京，負責B組現場報導，在賽事開打前就出版了「捷克隊將偷走你的心」的長文，介紹這支球隊，而捷克也確實成為B組另類焦點，就連大谷的心都被擄獲，不僅發文讚賞，連前往邁阿密都被直擊頭上戴著捷克隊帽。

大谷效應發酵，捷克球帽已在經典賽球場銷售一空，克萊爾今天在推特 上提到，「哇！就在大谷被拍到戴了捷克隊帽後，他們的帽子全賣光了，看起來這是在邁阿密周邊商品店內唯一買不到的球隊帽子。」隨後再補充，「在網路商店也買不到了，大谷翔平的力量太驚人了。」