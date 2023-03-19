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經典賽／單局搶3分逆轉波多黎各 墨西哥闖四強戰日本

記者蘇志畬／綜合報導
墨西哥隊闖進世界棒球經典賽四強後，全隊在場中慶賀。（美聯社）
墨西哥隊闖進世界棒球經典賽四強後，全隊在場中慶賀。（美聯社）

墨西哥隊在世界棒球經典賽八強戰演出逆轉秀，面對開賽4分落後，把握住7局下波多黎各隊牛棚放火機會，以5：4拿下勝利，隊史首度闖進經典賽四強，外野手阿羅薩雷納直呼不可思議，「很開心是隊伍一份子。」

四強戰其中一組確定由墨西哥對上日本，來自天使隊的左投山多瓦將為墨西哥先發，談到對戰摯友大谷翔平，他先裝不認識問：「誰啊？」隨後說：「那一定會是一場很有趣的比賽。」

日本則派出「令和怪物」佐佐木朗希先發、「四冠王」山本由伸待命，以投手總動員方式迎戰，佐佐木朗希抵達美國相隔9小時就到球場自主訓練，調整時差，他說：「我們目標是冠軍，所以下一場比賽勢必全力以赴，一定要贏。」

墨西哥在八強賽因首局挨了波多黎各隊貝茲、羅沙里歐兩支全壘打，單局丟掉4分，然而接下來投手回穩封鎖波多黎各，墨西哥打線先在2局下巴瑞德斯陽春砲、5局下佛度戈安打，追到2分落後。

波國終結者狄亞茲在分組賽最後一場因慶祝受傷，無法再戰，7局下弟弟A.狄亞茲「代哥出征」，僅投12球就因被安打加兩次保送，留下滿壘退場，墨西哥就靠巴瑞德斯、烏利亞斯兩支安打，單局攻下3分超前比數。

阿羅薩雷納在8局上全壘打牆前的美技接殺，阻斷波國反撲機會，加上至今五戰打擊率4成71、1轟、5支二壘打、9分打點，攻守全面貢獻讓他被球迷稱為「神」，面對四強戰他說：「墨西哥過去未曾做到，而這支隊伍打進四強，希望會再因為挺進決賽開一次記者會。」

墨西哥隊闖進世界棒球經典賽四強，阿羅薩雷納（左）與隊友慶祝。（美聯社）
墨西哥隊闖進世界棒球經典賽四強，阿羅薩雷納（左）與隊友慶祝。（美聯社）

墨西哥 經典賽 日本

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