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經典賽／美國隊長楚奧特3安3打點 險勝哥倫比亞晉級8強

記者藍宗標／即時報導
美國隊長楚奧特攻下全隊3分打點。(美聯社)
美國隊長楚奧特攻下全隊3分打點。(美聯社)

本屆世界棒球經典賽分組賽最後一戰，美國隊長楚奧特（Mike Trout）15日火力大爆發，在C組對哥倫比亞之戰4打數3安打，攻下全隊3分打點，幫助美國3：2獲勝，搶下最後一張8強門票。

經典賽C、D組4支晉級8強球隊分別是美國、墨西哥、委內瑞拉、波多黎各；另外，古巴昨天在東京巨蛋以4：3擊敗澳洲，暌違17年重返4強，日本義大利美東時間16日早上6點對決，日本推出大谷翔平登板先發，爭取連續5屆賽事晉級4強。

美國挑戰2連霸，今天在鳳凰城對哥倫比亞之戰，楚奧特擔任先發2棒、中外野手，1局上揮出全隊首安就是三壘打，但亞瑞納多（Nolan Arenado）在1出局一、三壘有人時揮出雙殺打，結束這半局攻勢。

美國3局上兩出局後，開路先鋒貝茲（Mookie Betts）揮出安打，再靠投手暴投攻占二壘，楚奧特追加安打攻下全場第1分。

哥倫比亞打線面對美國先發投手凱利（Merrill Kelly），2局下1出局滿壘有利局面，連續兩棒被解決，3局下莫卡多（Oscar Mercado）揮出二壘打，再靠烏謝拉（Gio Urshela）高飛犧牲打追平比數，接著阿法洛（Jorge Alfaro）安打、羅德里奎茲（Reynaldo Rodriguez）二壘打再下一城，反以2：1領先。

美國5局上再展攻勢，史密斯（Will Smith）獲保送、靠暴投上二壘，貝茲安打形成二、三壘有人，楚奧特單場第3支安打攻下兩分打點，幫助球隊再度領先，維持1分優勢到比賽結束。

美國全場動用7名投手，被哥倫比亞揮出6支安打，5安集中在前4局，最後5個半局只因1安、1保送被上壘兩次，飆出8次三振（全場奪10K），讓哥倫比亞幾乎沒有反擊能力，第2任投手葛瑞夫曼（Kendall Graveman）投1局無失分奪勝。

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