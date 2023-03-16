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經典賽／委內瑞拉輕取以色列 4戰全勝挺進複賽

體育新聞組／綜合報導
委內瑞拉打者艾士可瓦4局上揮出一發陽春砲。（Getty Images ）
委內瑞拉打者艾士可瓦4局上揮出一發陽春砲。（Getty Images ）

世界棒球經典賽（WBC）預賽D組龍頭委內瑞拉隊晉級8強後輕鬆應戰，15日兩度開轟，終場5比1擊敗以色列隊，與B組的日本是唯二以4戰全勝之姿挺進複賽的球隊。

委內瑞拉兵強馬壯，此役不論輸贏都能以D組第一晉級8強。4連勝闖進複賽後，委內瑞拉美東時間17日將在邁阿密的8強賽面對C組排名第二的球隊。D組最後一張晉級門票，稍晚將由賽前同為2勝1敗的多明尼加、波多黎各爭奪。

委內瑞拉此役敲出10支安打，一路領先。1局上兩人出局，阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）在一、三壘有人時擊出安打，助球隊先馳得點。委內瑞拉隨後攻占滿壘，預賽打擊手感火燙的斯瓦瑞茲（EugenioSuarez）再以適時安打送回2分。

握有3分領先的委內瑞拉比賽中段發揮長打實力。艾士可瓦（Eduardo Escobar）4局上揮出一發陽春砲，斯瓦瑞茲6局上補上一發陽春全壘打，兩隊分差拉大到5分。

斯瓦瑞茲單場3安「猛打賞」，預賽打擊率6成，累計6分打點領先全隊，是爭奪D組最有價值球員（MVP）的強力人選。

委內瑞拉這場比賽談笑用兵，比賽尾聲艾士可瓦在休息區擊鼓作樂，與斯瓦瑞茲談笑風生，路過的亞土維（Jose Altuve）隨節拍舞動，神情輕鬆。

委內瑞拉25歲投手盧薩多（Jesus Luzardo）先發主投4局，送出5次三振，無失分。效力美國職棒大聯盟邁阿密馬林魚隊的他主場作戰，在3名後援投手護航下取得勝投。

以色列7局下靠著高法柏（Jakob Goldfarb）安打添得一分，首戰8局下以來首次打破鴨蛋，之後未再進帳分數，終場以4分之差輸球。

以色列首戰擊敗尼加拉瓜後，連3場面對拉丁美洲棒球強權陷入苦戰，兩度以10分敗北且遭提前結束比賽。此役以色列打擊明顯有起色，敲出9支一壘安打，超越前3戰安打總數，仍因攻勢不連貫而無法翻轉戰局，以1勝3敗結束今年經典賽之旅。

以色列 尼加拉瓜 日本

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