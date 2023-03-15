經典賽／波多黎各擊倒143勝奎托 奪冠熱門多明尼加打包

波多黎各指定打擊瓦茲奎茲（Christian Vazquez）3局上轟出陽春砲。(路透)

世界棒球經典賽D組最後一戰，美國時間15日由波多黎各、多明尼加兩強對決，爭取分組第2張8強門票，波多黎各指定打擊瓦茲奎茲（Christian Vazquez）3局上轟出陽春砲，帶動全隊連續5支安打攻下4分，終場以5：2獲勝，奪冠大熱門多明尼加出局。

多明尼加推出大聯盟143勝投手、37歲老將奎托（Johnny Cueto）先發，前兩局有效壓制波多黎打線，3局上出狀況，先被瓦茲奎茲轟出左外野全壘打，接著麥欽（Vimael Machin）、馬多納度（Martin Maldonado）安打，奎托提前退場。

多明尼加換上第2任投手阿布雷尤（Bryan Abreu），又被林多（Francisco Lindor）、赫南德茲（Enrique Hernandez）連揮安打失兩分，下一棒梅連德斯（MJ Melendez）內野滾地球進帳1分打點，波多黎各攻下4分奠定勝基。

多明尼加開路先鋒索托（Juan Soto）3局下轟出中外野陽春砲，追成1：4。

波多黎各5局上再展攻勢，林多揮出安打、靠失誤攻下全隊第5分；多明尼加5局下靠兩次保送、羅德里奎茲（Julio Rodriguez）安打形成滿壘局面，馬恰多（Manny Machado）揮出雙殺打，多明尼加雖得1分，但攻勢也受阻，這半局未再進帳分數，終場以3分之差落敗。

波多黎各全場推出8名投手，只被揮出6支安打，飆出11次三振，尤其7到9局都讓多明尼加3上3下、吞下6K，毫無反擊能力，第2任投手莫蘭（Jovani Moran）投0.2局，面對3名打者雖被索托開轟、失1分，還是奪下勝投。

奎托先發兩局，被揮出4支安打，包括1支全壘打，失3分吞敗。

D組確定委內瑞拉（4連勝）、波多黎各（3勝1敗）晉級8強，2013年冠軍多明尼加（2勝2敗）出局，以色列 （1勝3敗）、尼加拉瓜 （4連敗）分居第4、第5。