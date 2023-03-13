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經典賽／水手新秀佛德開轟 英爆冷擊敗哥倫比亞奪賽史首勝

體育新聞組／綜合報導
7局下佛德轟出陽春砲再添1分。（美聯社）
7局下佛德轟出陽春砲再添1分。（美聯社）

英國12日被加拿大狂灌18分「扣倒」，13日面對強敵哥倫比亞卻爆冷以7：5搶下隊史經典賽首勝，也讓C組局勢更加混亂。

英國2局上發生守備失誤被跑上二壘，哥倫比亞敲1安打回第1分。4局上英國投手連續3個保送形成滿壘，哥倫比亞再敲安打攻下2分。4局下哥倫比亞投手也連續投出3個保送，英國把握住機會，追成3：3平手。

5局下英國再度發動攻勢，魯德（Jaden Rudd）在二、三壘上有人的局面下，擊出安打送回2分。7局下佛德（Harry Ford）轟出陽春砲再添1分，隨後英國進占三壘時，哥倫比亞投手發生暴投，英國7局打完取得7：3領先。儘管哥倫比亞9上追回2分，英國最終仍收下勝利。

佛德身為水手隊重點培養的新秀，仍願意代表英國參賽，讓許多球迷感到驚訝。他賽後受訪時表示，「我希望英國小球員們能看見這一幕，知道他們也可以做到，也能讓那些沒有機會接觸棒球的孩子，開始有熱情和夢想。」

英國 加拿大

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