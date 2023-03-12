經典賽／日本3連勝率先闖8強 將與澳洲爭分組冠軍

日本隊11日出戰捷克的先發投手佐佐木朗希。（美聯社）

本屆世界棒球經典賽最被看好的球隊之一，日本 隊在預賽展現王者之姿，11日在佐佐木朗希豪爽的投球表現率領下，以十比二擊敗捷克隊，拿下三連勝取得經典賽第一張八強門票，下役對決澳洲 隊則是分組第一之爭。

佐佐木朗希開賽第一球直接投出162公里，引起現場驚呼，全場最快來到164公里，距離個人最佳、追平日本投手紀錄的165公里只差一公里。

佐佐木朗希的球速令捷克打者頻頻揮空，投到3.2局，才因66球超出用球數限制強制退場，單場8次三振寫下本屆賽會至今為止最多，被敲兩支安打，另有3次四死球，僅失一分非責失，以21歲又4個月之齡，成為日本隊史最年輕的經典賽勝投投手。

日本隊打線全場猛敲11支安打給予支援，三局下吉田正尚二壘打加上山田哲人安打，一口氣取得3分，將比數反超，4局下4分攻勢擴大領先，其中大谷翔平 的二壘打有1分打點，還盜上三壘，並靠吉田正尚的高飛犧牲打可再添1分。

佐佐木朗希表示，能在滿場的東京巨蛋投球，感覺非常開心，但全場保送有點多，是靠指叉球才能減少失分，能夠在這天登板對自己別具意義，「非常感謝今天能夠站上投手丘。」

2011年的日本三一一大地震，當時9歲的佐佐木朗希失去父親及祖父母，12年過去，佐佐木朗希以頂級投手之姿在國際賽場活躍，被排在3月11日登板先發，故鄉岩手縣為他組織應援團，透過電視全心加油。