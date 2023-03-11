經典賽／6年前讓祖國2連亞挨批 史卓曼助波多黎各奪首勝

波多黎各先發投手史卓曼先發4.2局，只被揮出兩支安打、失1分。（美聯社）

波多黎各11日在世界棒球經典賽D組首戰以9：1大勝尼加拉瓜 ，先發投手史卓曼（Marcus Stroman）先發4.2局，只被揮出兩支安打、失1分，雖未奪下勝投，總算為「2連亞」的祖國順利投出第一戰。

史卓曼2017年首度參加經典賽，雖是波多黎各裔卻披上美國戰袍，尤其冠軍戰正是美國、波多黎各對決，他先發6局無失分，幫助美國奪下隊史首冠、抱回大會MVP，也讓波多黎各連續兩屆賽事屈居亞軍，讓很多球迷超級不爽。

波多黎各在2013年經典賽冠軍戰不敵多明尼加，6年前再輸美國，今年捲土重來力拚首冠，效力小熊隊的史卓曼仍是重要角色，今天初登板用65球完成先發任務，唯一失分是5局上兩出局後，被尼加拉瓜指定打擊米蘭達（Elian Miranda）轟出陽春砲。

史卓曼退場時1：1平手，波多黎各5局下打了9人次，以5支安打攻下5分奠定勝基；他投65球有34顆伸卡球，搭配滑球、卡特球壓制打者，強調這種比賽必須趕快取得領先、搶下好球數，「最相信自己的伸卡球，背後的隊友讓我更有自信出手。」

D組賽事在佛羅里達州 馬林魚隊主場開打，這場比賽湧進35399名球迷觀戰，大都會 隊球星林多（Francisco Lindor）首局首打席安打、跑回全隊第1分，5局下第2安貢獻1分打點，他說：「球場氣氛讓人吃驚，這種感覺實在太棒了，隊友互相打氣，上場好好表現就對了。」