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經典賽／張育成轟滿貫砲 中華隊9：5勝荷蘭續命

記者陳宛晶／台中12日電
2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊張育成2局下敲出滿貫全壘打。（記者余承翰／攝影）
2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊張育成2局下敲出滿貫全壘打。（記者余承翰／攝影）

沒有退路的一戰，中華隊贏得強勢！張育成的滿貫砲一棒帶動氣勢，第2到4局攻勢一波接一波，終場以9：5賞給荷蘭隊本屆賽會第一敗，中華隊在世界棒球經典賽A組握有2勝1敗，保有明天擊敗古巴就能自力晉級8強的機會。

2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊張育成（中）2局下敲出滿貫全壘打。...
2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊張育成（中）2局下敲出滿貫全壘打。（記者余承翰／攝影）

中華隊由黃子鵬先發，與捕手吉力吉撈．鞏冠的搭配在1局上跌跌撞撞，被敲2安打之餘，還罕見出現2球捕逸，鞏冠面對本壘上方的界外飛球也漏接，讓球迷看了驚心動魄，好在並未讓亂流釀成大局，黃子鵬此役先發2.2局失2分。

中華隊在1到3局都出現滿壘的機會，首局鞏冠錯過將功折罪機會，打向右外野遭到接殺。中華隊第2局沒再中「滿壘計」，林立敲出安打、先追平戰局，荷蘭換投雖面對林子偉抓下出局數，張育成仍在下一打席給予重傷害，一棒炸裂滿貫砲。

2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊吳哲源（左）好投，張育成（右）給予...
2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊吳哲源（左）好投，張育成（右）給予肯定。（記者余承翰／攝影）

中華隊打線持續攻城掠地，第3局江坤宇在滿壘時先以高飛犧牲打建功，鄭宗哲偷點出內野安打，再添1分打點，第4局雖在本壘攻防的不利判決下少拿1分，陳傑憲的三壘打、帶有1分打點，持續重擊荷蘭。

荷蘭雖在比賽後段搶攻，第8局以2保送、2安打追回2分，第9局出現陽春砲，但中華隊也在8局下江坤宇二壘打、林立一壘打串聯追加分數，不讓荷蘭燃起反撲氣燄。

世界棒球經典賽舉行中華對決荷蘭的比賽，中華隊第七棒陳傑憲回壘得分後，與隊友慶祝。...
世界棒球經典賽舉行中華對決荷蘭的比賽，中華隊第七棒陳傑憲回壘得分後，與隊友慶祝。（記者余承翰／攝影）

黃子鵬投不滿3局退場，吳哲源接手封鎖荷蘭打線，中繼4.1局共用60球，僅被敲出1安打、無失分，表現近乎完美，也是此役的勝利投手，跟進前一戰呂彥青的腳步，都以中繼好投為中華隊搶勝。

中華隊敲出11支安打，除了張育成貢獻滿貫砲外，林立也有3安打、2分打點，目前3戰敲出7安、打擊率5成都是陣中第一。

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