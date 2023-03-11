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MLB／剛簽1.6億大約 洋基洛登又傷

體育新聞組／綜合報導
左投洛登傳出左手肘輕度拉傷，新賽季將從傷兵名單起步。（路透）
左投洛登傳出左手肘輕度拉傷，新賽季將從傷兵名單起步。（路透）

洋基新賽季還沒展開，就接連遭遇傷病問題，今年以6年1.62億美元簽下的左投洛登（Carlos Rodon），竟傳出左手肘輕度拉傷，新賽季將從傷兵名單起步，歸隊時間點未定。

洛登先前熱身賽對陣勇士隊，僅投2局就狂失5分，速球大幅下滑，而且在投滑球的時候還感到不適，賽後也進行核磁共振檢查。

根據大聯盟官網報導，檢查結果確定為左手肘輕度拉傷，至少10天內不能投球，最快能在4月復出，但目前無法預測是哪一天。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）表示，「很高興他能把身體狀況說出來，特別是在這個時間點。帶傷投球不是好事，如果是在季中爭奪季後賽席次或賽季末段，他可能會繼續投。」

洛登過去傷病史豐富，2017、2018年因肩膀傷勢，加起來只出賽32場。隨後因韌帶置換手術（TJ手術），2019、2020年加起來僅出賽11場。加上先前宣布動刀的蒙塔斯（Frankie Montas），目前洋基輪值將有2個洞，赫曼（Domingo Germán）和施密特（Clarke Schmidt）可能都會進入輪值。

除了先發輪值出現傷兵外，洋基2位牛棚投手康利（Tommy Kahnle）、崔維諾（Lou Trivino），開季也會待在傷兵名單，中外野手貝德（Harrison Bader）也傳出左斜腹肌不適，檢查結果尚未出爐。

洋基 手術 勇士

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