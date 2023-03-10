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經典賽／南韓爆冷輸澳洲 義大利加班勝古巴

體育新聞組／綜合報導
南韓首戰輸球，爭取八強門票出現重大危機。（美聯社）
南韓首戰輸球，爭取八強門票出現重大危機。（美聯社）

世界棒球經典賽B組賽事，第一場比賽就出現爆冷場面，南韓隊投手群9日無法抵擋澳洲隊砲火，被打三轟，終場以7：8落敗，也是連續三屆經典賽首戰輸球，爭取八強門票出現重大危機。此外，A組的古巴隊與義大利隊打得難分難捨，演出本屆經典賽首次突破僵局制，義大利10局以6：3拿下勝利，古巴則吞下二連敗。

南韓動用7名投手，被揮出10支安打，包括5局上甘納利（Tim Kennelly）陽春砲，7局上葛蘭丁寧（Robbie Glendinning）三分砲、8局上柏金斯（Robbie Perkins）三分砲，輸掉這場賽前評估非贏不可的比賽，全隊陷入低氣壓；南韓總教練李强喆要所有人把輸球拋在腦後，打好接下來三戰，最重要當然是日韓大戰。

A組第二天賽程，義大利對古巴的比賽。前5局兩隊偶有攻勢，但都未能得分，直到6局上古巴先發投手伊萊斯（Roenis Elias）退場，義大利趁機發動攻勢，弗里利克（Sal Frelick）、帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）、佛列契（Dominic Fletcher）都敲出安打，1出局後攻占滿壘，蘇利文（Brett Sullivan）的高飛犧牲打敲回全場第一分。

7局上義大利再靠著洛培茲（Nicky Lopez）的一壘安打、馬斯特羅波尼（Miles Mastrobuoni）打到全壘打牆的二壘安打，攻下1分。

7局下古巴總算打破鴨蛋，阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）敲出安打後靠著失誤一口氣衝上三壘，一度被誤會離壘慶祝遭觸殺，但經過輔助判決還公道，下一棒昆塔納（Lorenzo Quintana）敲安攻下1分打點；8局下更是由阿魯巴耶納敲安追平比數。

兩隊正規9局打完戰成平手，進入延長賽突破僵局制，義大利在10局上猛攻4分，古巴雖然在10局下也攻下1分，但無力追趕。

南韓首戰輸球，爭取八強門票出現重大危機。（美聯社）
南韓首戰輸球，爭取八強門票出現重大危機。（美聯社）

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