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MLB／洋基與勇士交易 曾想送走賈吉

體育新聞組／綜合報導
成為洋基隊長的賈吉曾差點要穿上勇士球衣。（路透）
成為洋基隊長的賈吉曾差點要穿上勇士球衣。（路透）

MLB洋基隊長賈吉（Aaron Judge）在上季狂轟濫炸，敲出62發全壘打，也在季後和球隊簽下大約，很有可能成為「終身洋基人」。不過，據媒體報導，洋基竟曾一度動念將他交易至勇士隊。

「ESPN」記者帕森（Jeff Passan）爆料，洋基曾在「法官」還是新秀時，研擬一筆將他、塞佛里諾（Luis Severino）、桑契斯（Gary Sanchez）、邦威（Manny Banuelos）、克拉金（Ian Clarkin）送往亞特蘭大，換來海瓦德（Jason Heyward）、西蒙斯（Andrelton Simmons）、厄普頓（B.J. Upton）、強森（Chris Johnson）、卡本特（David Carpenter）的交易案。

「ClutchPoint」報導中提到，若從事後來看，這筆交易對洋基並無好處，海瓦德、西蒙斯等人已淡出聯盟，而即便將拿下MVP的賈吉抽離包裹，塞佛里諾曾在2017年球季於美聯塞揚獎排名第三，桑契斯也一度是聯盟打擊最好的捕手，他們對紐約帶來相當大幫助。

不過，雖然勇士沒能完成「搶劫式交易」，球隊戰績卻仍維持頂尖，不僅連續五季在國東登頂，更在2021賽季拿下世界冠軍；而洋基則仍在努力尋求2009年後的第一座冠軍。

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