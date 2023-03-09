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經典賽／投手崩盤 火力不連貫…中華隊5：12負巴拿馬

體育新聞組／綜合報導
世界棒球經典賽開打第一天，中華隊就經歷地獄般的一戰，投手調度連環崩盤，不敵巴拿馬隊。（記者黃仲裕／攝影）
世界棒球經典賽開打第一天，中華隊就經歷地獄般的一戰，投手調度連環崩盤，不敵巴拿馬隊。（記者黃仲裕／攝影）

世界棒球經典賽8日開打，晚間出賽的中華隊首戰對上巴拿馬隊，由於投手群兩度崩盤，雖有吳念庭轟出本屆賽事首轟仍難補失血，最終以5：12吞下敗仗，預賽Ａ組出線之路難度倍增，巴拿馬則拿下隊史首勝。

第4局，中華隊先發投手胡智爲、接手的陳冠偉接連崩盤，讓巴拿馬單局拿下5分。胡智爲主投三局被敲5支安打、失3分，另有2次三振、3次保送。

6局上，中華隊持續失血，單局動用三名投手，鄧愷威投7球只有1顆好球，因為觸身、保送、失誤製造滿壘，曾峻岳接手後也未能抓到出局數，兩人各丟掉3分，吳哲源上場才結束這半局。

中華隊的火力直到5局後才甦醒，5局下張育成的中外野安打，打回第1分，6局下鄭宗哲敲安有1分打點，吳念庭在7局下轟出中外野兩分全壘打，是今年經典賽大會第1支全壘打，也讓中華隊逃過隊史第3次被提前結束，7局下鄭宗哲三壘安打後又跑回1分，連續四局得分。

中華隊此戰敲出13支安打，只比巴拿馬少一支，得分卻差很多，關鍵在中華隊得點圈打擊是九支二，熱身賽展現的火力串連，到正式賽斷了線。

巴拿馬隊卡斯提歐（Luis Castillo）堪稱中華隊剋星，4局的安打敲回勝利打點，5局下更沒收鄭宗哲可能的長打，那一球鄭宗哲打得深遠，鎮守右外野的卡斯提歐與中外野手拉莫斯(ㄢJose Ramos相撞，鄭宗哲跑回本壘時，全場以為是場內全壘打，歡聲雷動，但倒在地上的卡斯提歐高舉手套，示意球在掌握中。

同日另一場比賽，荷蘭隊以4：2擊敗古巴隊，開出紅盤，總教練穆倫斯（Hensley Meulens）形容全隊猶如吞下定心丸，對於賽程安排也坦言「對我們有利」，中華隊恐怕要對上「滿血」荷蘭隊。

荷蘭與古巴前五局以1：1戰平，6局下荷蘭先靠著帕拉修斯（Richie Palacios）的安打敲回超前分，接著捕手川普（Chadwick Tromp）在兩出局二、三壘有人時再敲出安打，帶有兩分打點，擴大領先優勢，荷蘭就此領先到最後。

古巴 川普

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