經典賽／中華隊5：12被巴拿馬電爆

世界棒球經典賽開打第一天，中華隊就經歷地獄般的一戰，投手調度連環崩盤，不敵巴拿馬隊。記者黃仲裕／攝影

世界棒球經典賽開打第一天，中華隊就經歷人間煉獄般的一戰，投手調度連環崩盤，遭巴拿馬隊暴打兩個5分以上的大局，中華隊以5：12慘敗，巴拿馬豪氣拿下隊史在經典賽的第一勝。

經典賽相隔6年舉辦，台灣更是等了10年再當地主，今天中華隊的首場賽事吸引滿場2萬人相挺，卻目睹慘劇上演。

先發投手胡智爲從一開始就暴露控球不穩、壞球偏多，每局皆被敲安，前3局還能力保不失，第4局被敲二壘打開局，再保送下一棒，卡斯提歐（Luis Castillo）補上安打，巴拿馬先馳得點，也是這一棒打退了胡智爲。陳冠偉接手仍被連續敲安，無法凍結壘上跑者，最終還是李振昌出馬飆出關鍵三振止血，巴拿馬單局已打一輪、敲出5安打，灌回5分大局。

更慘烈的劇本接續上演，中華隊第5局才剛靠張育成的適時安打追回1分，鄧愷威第6局登板，一上來就是連6顆壞球，第7球終於是好球，但面對短打卻發生失誤，連傳一壘都是「壞球」。

中華隊共用8任投手、5人失分，胡智爲先發3局失3分，鄧愷威、曾峻岳更是未解決任何打者，留下0.0局出賽紀錄。

中華隊在第5局張育成、第6局鄭宗哲都在得點圈打擊敲出安打，各斬獲1分打點，7局瀕臨遭提前結束之際，吳念庭掃出兩分砲，讓中華隊得以延長戰線，8局則在鄭宗哲的三壘打開路下再添分數。

Nien-Ting Wu hits the 1st home run of the 2023 #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/DqEhrIoJeR — World Baseball Classic (@WBCBaseball) 2023年3月8日

中華隊敲出13支安打其實火力不俗，吳念庭、鄭宗哲都有3安打最亮眼，林立、張育成、江坤宇也有雙安。

巴拿馬過去兩度參與經典賽，累積0勝5敗，5場比賽總得失分比為7比36，戰績相當慘烈，今天從中華隊手中拿到史上在經典賽的第一勝，單場攻下12分，超越過去隊史累積總和。