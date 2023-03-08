我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／植物奶的天下？熱門巧克力推素食版本

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

經典賽／中華隊5：12被巴拿馬電爆

記者陳宛晶／台中即時報導
世界棒球經典賽開打第一天，中華隊就經歷地獄般的一戰，投手調度連環崩盤，不敵巴拿馬隊。記者黃仲裕／攝影
世界棒球經典賽開打第一天，中華隊就經歷地獄般的一戰，投手調度連環崩盤，不敵巴拿馬隊。記者黃仲裕／攝影

世界棒球經典賽開打第一天，中華隊就經歷人間煉獄般的一戰，投手調度連環崩盤，遭巴拿馬隊暴打兩個5分以上的大局，中華隊以5：12慘敗，巴拿馬豪氣拿下隊史在經典賽的第一勝。

經典賽相隔6年舉辦，台灣更是等了10年再當地主，今天中華隊的首場賽事吸引滿場2萬人相挺，卻目睹慘劇上演。

先發投手胡智爲從一開始就暴露控球不穩、壞球偏多，每局皆被敲安，前3局還能力保不失，第4局被敲二壘打開局，再保送下一棒，卡斯提歐（Luis Castillo）補上安打，巴拿馬先馳得點，也是這一棒打退了胡智爲。陳冠偉接手仍被連續敲安，無法凍結壘上跑者，最終還是李振昌出馬飆出關鍵三振止血，巴拿馬單局已打一輪、敲出5安打，灌回5分大局。

更慘烈的劇本接續上演，中華隊第5局才剛靠張育成的適時安打追回1分，鄧愷威第6局登板，一上來就是連6顆壞球，第7球終於是好球，但面對短打卻發生失誤，連傳一壘都是「壞球」。

中華隊共用8任投手、5人失分，胡智爲先發3局失3分，鄧愷威、曾峻岳更是未解決任何打者，留下0.0局出賽紀錄。

中華隊在第5局張育成、第6局鄭宗哲都在得點圈打擊敲出安打，各斬獲1分打點，7局瀕臨遭提前結束之際，吳念庭掃出兩分砲，讓中華隊得以延長戰線，8局則在鄭宗哲的三壘打開路下再添分數。

中華隊敲出13支安打其實火力不俗，吳念庭、鄭宗哲都有3安打最亮眼，林立、張育成、江坤宇也有雙安。

巴拿馬過去兩度參與經典賽，累積0勝5敗，5場比賽總得失分比為7比36，戰績相當慘烈，今天從中華隊手中拿到史上在經典賽的第一勝，單場攻下12分，超越過去隊史累積總和。

上一則

NBA／與詹皇同隊感覺如何？JR史密斯第一反應：shit！

下一則

經典賽周邊商品熱賣 日本若奪冠經濟效益逾4億美元

延伸閱讀

場邊人語／球迷群集 在邁阿密

場邊人語／球迷群集 在邁阿密
經典賽／終於見面 王建民會李維拉 贈上龍鳳手環

經典賽／終於見面 王建民會李維拉 贈上龍鳳手環
經典賽／大谷翔平連兩打席3分砲 領軍日本8：1收拾阪神

經典賽／大谷翔平連兩打席3分砲 領軍日本8：1收拾阪神
經典賽／大谷翔平訓練秀大肌肉 網友興奮：衣服快爆開了

經典賽／大谷翔平訓練秀大肌肉 網友興奮：衣服快爆開了

熱門新聞

喬丹的小兒子與皮朋前妻熱戀，且據傳已獲得喬丹同意。（取材自Instagram)

NBA／差16歲姐弟戀…皮朋火辣前妻搭上喬丹兒子

2023-03-03 02:28
梅西與太太羅庫佐。（路透）

足球／岳父經營的超市遭開14槍 梅西收恐嚇紙條「我們等你」

2023-03-02 22:43
杜蘭特昨日完成在太陽的第一場比賽。(路透)

NBA／「這些鳥事怎麼發生的？ 」杜蘭特回顧離開籃網過程

2023-03-03 07:47
格林(右)。 (路透)

NBA／「放投衛少」早就計畫好？ 格林：影響他的心態

2023-03-03 06:07
高雄17直播鋼鐵人林書豪作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻。(記者余承翰／攝影)

籃球／林書豪客場連4場滿場 喊「被寵壞了」

2023-03-05 18:58
厄文與杜蘭特合體四年，卻未能如願拿下總冠軍。(美聯社)

NBA／前籃網隊友將正面對決 厄文、杜蘭特反應大不同

2023-03-05 07:47

超人氣

更多 >
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金
德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌

德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌
以神之名不只攝理教…美性愛邪教招性奴教徒 影星都有份

以神之名不只攝理教…美性愛邪教招性奴教徒 影星都有份
韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇