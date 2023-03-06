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MLB／教士陣容豪華 像走進明星賽 老闆賽豪語年底將舉辦冠軍遊行

體育新聞組／ 綜合報導
教士銀彈攻勢籌組豪華陣容。 圖為波賈茲。（Getty Images）
教士銀彈攻勢籌組豪華陣容。 圖為波賈茲。（Getty Images）

MLB教士隊上賽季頗有斬獲，在季後賽淘汰聯盟龍頭道奇隊，一路走到國聯冠軍賽才止步。這個冬天，教士積極引援，不僅讓外界充滿期待，連隊內球上球員都相當興奮。

聖地牙哥在闖入國聯冠軍賽的基礎下，於休賽季大肆補強，先是以11年大約簽下明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts），又找到前季於紅襪復活的瓦卡（Michael Wacha）補強輪值，之後再與達比修有、馬恰多（Manny Machado）等舊將延長合約，使球隊未來幾年都將保有競爭力。

這些操作，讓教士被球迷看好能在新賽季取代道奇，成為國西霸主。但不只他們，教士隊內球星也對球隊全「星」陣容大有期待，如強打索托（Juan Soto）便在「紐約郵報」採訪中直言：「感覺很好，整個球隊都對我們能做到的事感到非常興奮。經過幾場春訓賽後，你可以看到我們在一起時，能對敵人造成多大傷害，這很驚人。」

索托並非唯一有這種感受的教士球員，為一圓冠軍夢，同樣在本季轉戰聖地牙哥的老將卡本特（Matt Carpenter），也不禁讚嘆這支球隊的豪華陣容，「走進這支球隊，感覺像進入一場明星賽。」

教士老闆賽德勒（Peter Seidler）日前曾發下豪語，表示球隊在年底將舉辦冠軍遊行，而他們雖然在開頭就傷了王牌馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），卻仍是季末拿下世界冠軍的大熱門。

道奇 聖地牙哥 遊行

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