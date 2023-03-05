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MLB／紅襪找到新規則漏洞 重砲蓋洛仍難逃「布陣」

體育新聞組／ 綜合報導
紅襪對重砲蓋洛實施「新布陣」。 （美聯社）
紅襪對重砲蓋洛實施「新布陣」。 （美聯社）

大聯盟在今年球季開始禁止守備布陣新制，要求二壘壘包兩側須各有2名球員，並且4名內野手在投手投出球前必須站在內野，讓苦於布陣的拉打型選手解套，但紅襪隊似乎找到了漏洞，稍早和雙城隊的熱身賽，改在外野布陣對付雙城重砲蓋洛（Joey Gallo）。

2局下輪到雙城重砲蓋洛打擊前，紅襪讓中外野手杜沃（Adam Duvall）站到右外野手、內野紅土區之間，原本右外野手佛度戈（Alex Verdugo）退至全壘打牆前，左外野手塔皮亞（Raimel Tapia）則移防中外野，等於外野全部往右移，左外野等於無人防守。

事實上大聯盟本季實施的禁止防守布陣規定，只針對內野做出規範，二壘壘包左右兩側一定要有2名防守球員，但外野則不在此限，而紅襪此次讓右外野有兩名守備球員，找到了新規則的漏洞，或許各隊未來也會開始仿效。不過最後蓋洛在這個打席選到了保送，這個布陣並沒有派上用場。

《NESN》分析師米多布魯克斯（Will Middlebrooks）在推特上發文，認為紅襪的主場芬威球場在左外野有巨大的「綠色怪物」高牆，打到這多數會是二壘打難有防守機會，但使用這個布陣將會增加讓正常揮擊的強力左打者出局的機會，會是紅襪的專屬優勢。

推特 分析師

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