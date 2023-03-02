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經典賽／剛簽31億合約 大都會終結者連2天關門

記者陳宛晶／即時報導
大都會隊終結者狄亞茲證實，參戰世界棒球經典賽不會連續兩天登板。（路透）
大都會隊終結者狄亞茲證實，參戰世界棒球經典賽不會連續兩天登板。（路透）

大都會隊終結者狄亞茲（Edwin Diaz）參戰世界棒球經典賽有限制，他在今天證實球團要求不可連續兩天登板，至少必須投1休1，自己也已經同意了。

狄亞茲將在經典賽披上波多黎各戰袍，他的7年大聯盟生涯累積205次救援成功，2018年效力水手隊時，曾以單季57次救援成功拿下美聯救援王，去年季外剛與大都會續簽5年1.02億美元合約。

波多黎各所屬的D組將於3月11日於邁阿密開打，狄亞茲在下周一向國家隊報到，他透露：「3月底以前，我們不會連續2天登板，我能理解球團的決定，所以也同意了這樣的安排，我們對此有共識。」狄亞茲強調，若球隊有需要，投1休1後的登板絕對沒有問題。

儘管參賽有限制，並不減損狄亞茲投入經典賽的期待感，這是因為效力紅人隊的弟弟A．狄亞茲（Alexis Diaz）也在隊上，相差3歲的兩兄弟過去不曾同隊打球，這次可以一起為波多黎各出賽對他有如夢想成真，最棒的劇本將是弟弟投8局、自己投9局，聯手為波多黎各守下勝利。

「我覺得這會發生喔！」狄亞茲表示，波多黎各隊上有3到4人可扛第9局，但勢必會避免在同一場比賽用到所有終結者，「所以我和我弟同一天投，另外兩位終結者就可以負責其他場。」

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