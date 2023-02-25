MLB／大谷2連霸…擊敗賈吉 百大球員榜連2年第1
天使隊日籍球星大谷翔平去年MVP票選雖然輸給洋基隊賈吉（Aaron Judge），但在MLB新球季百大球員預測中扳回一城，登上排行榜第一位，新科美聯MVP得主賈吉則排第二。
MLB Network公布新球季百大球員，大谷翔平去年首度登上第一，將連霸多年榜首的「神鱒」楚奧特（Mike Trout）擠落第2位，今年則完成連霸。
MLB Network解釋，大谷翔平基本上就是站在打擊區的弗里曼（Freddie Freeman），加上站在投手丘的洛登（Carlos Rodon），他的頂尖能力無庸置疑。
賈吉去年排名第11，今年一口氣提升9個名次來到第2，原因當然是破美聯紀錄的62轟，MLB Network也指出，洋基隊與賈吉簽下的9年3.6億美元延長合約就是最好證明。
過去長年榜首的楚奧特則掉到第3名，道奇隊貝茲（Mookie Betts）則排第4，教士隊馬恰多（Manny Machado）從18名進步到第5名。
日前，大谷翔平在練習時投出156公里球速，23日換磨練另一把刀，打擊練習時頻頻把球轟出全壘打牆，最遠的一球現場記者估計有140公尺（約459呎）遠。
大谷35次揮擊有8次將球轟出牆外，其中不乏打到螢幕、計分板等位置，引起場邊球迷驚呼，甚至隊友楚奧特也嘖嘖稱奇。洛杉磯時報記者瓦倫祖拉（Sarah Valenzuela）就說：「大谷翔平的打擊練習基本上就是全壘打大賽練習。」
大谷翔平接下來預計在26日出戰對上白襪隊、27日對上巨人隊，兩場比賽都擔任指定打擊，28日則以投手身分登板對上運動家隊，是否會施展二刀流？天使隊總教練尼文（Phil Nevin）表示：「要等靠近比賽時才會知道。」
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