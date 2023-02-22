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MLB／台美混血新秀 響尾蛇端長約留人

體育新聞組／綜合報導
台美混血選手卡洛爾去年登上大聯盟，雖然只出賽32場，但繳出亮眼成績。（美聯社）
台美混血選手卡洛爾去年登上大聯盟，雖然只出賽32場，但繳出亮眼成績。（美聯社）

響尾蛇隊台美混血新秀卡洛爾（Corbin Carroll）去年才登上大聯盟，繳出亮眼成績。根據「亞利桑那共和報」報導指出，響尾蛇視卡洛爾為建隊核心，打算開延長合約綁住他，雙方正在談判。

卡洛爾目前為大聯盟官網百大新秀第2名，去年他升上大聯盟待了38天，在大聯盟只出賽32場，打擊率2成60、貢獻4轟、14分打點，其驚人的跑壘速度更被「ESPN」看好盜壘、三壘安打能在國聯登頂，並成為新人王大熱門。

該報導指出，響尾蛇已經和卡洛爾團隊進行一份長期合約的談判，但細節尚未清楚，雙方不會立即達成協議。

「MLBTR」撰文指出，近年一些球隊都開出長約綁住大聯盟經驗不多的選手。水手隊22歲球星「J-Rod」J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez）去年才迎來新人賽季，季中就獲得13年2.1億美元的延長合約。不愛花錢的光芒隊也給21歲游擊手法蘭柯（Wander Franco）11年1.82億美元的合約，簽約當下只打過70場大聯盟比賽。

卡洛爾上季在3A出賽33場，有7轟、22分打點、打擊率2成87表現，跑出11次盜壘成功。

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