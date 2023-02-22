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MLB／新球季再衝62轟？賈吉：更想降揮空率

記者陳宛晶／綜合報導
賈吉去年擊出62轟，以9年3億6000萬美元與洋基再續前緣，並接下隊長任務。（路透）
賈吉去年擊出62轟，以9年3億6000萬美元與洋基再續前緣，並接下隊長任務。（路透）

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）去年炸裂62轟、年度MVP賽季，瘋狂的一年後如何設定個人目標？被問到今年再追逐62轟的可能性，他笑笑回應：「誰知道（You never know）」、「等著看（We'll see）」，為自己設定較明確的目標則是降低揮空率。

賈吉以9年3.6億美元與洋基再續前緣，也接下隊長任務，新球季春訓展開，外界等著檢視這紙合約是否與身價相符或是溢價，20日接受媒體聯訪，談到新球季展望。

「我真的不喜歡設定數字，只想控制我能控制的，你永遠都不知道會結局會是怎樣，至於62轟？就等著看吧。」賈吉表示，自己的個人數字，都是奠基於幫助球隊之上，「比賽會告訴你，你需要為球隊貢獻什麼。」

賈吉表示，「可以每天上場是最重要的事，特別是打滿162場比賽，不管狀況好壞，每天準備好上場貢獻戰力，這是我希望能留給外界的印象。」

雖不想喊出全壘打目標，但賈吉確實有希望改進的方向，去年被三振率25.1％已是他生涯第二低，但175K仍屬偏多，2好球後的打擊率為1成94，為了降低揮空率，賈吉說：「我找了幾位我很欣賞他們揮棒的打者聊過，像是找他們出來吃晚餐或是一起練打，參考一下他們的對戰策略。」

此外，洋基從2009年後就與冠軍絕緣，賈吉不諱言有怨，「這一直困擾著我，也困擾著全隊，我們每年都未能完成目標，每一次的失敗都催促著我們往最終目標前進。」

洋基

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