我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

尷尬了…F-22戰機射40萬元飛彈 恐打下12元民間氣球

MLB／5投手新季有望爆發 道奇2人上榜

體育新聞組／綜合報導
梅伊去年下半季才從傷病中復出，官網看好他會在新球季爆發。（路透）
梅伊去年下半季才從傷病中復出，官網看好他會在新球季爆發。（路透）

賽季將在一個月後展開，MLB官網日前列出了五位有機會爆發的投手供球迷關注，其中，道奇隊就有兩球員上榜。

首先，作家哈里根（Thomas Harrigan）將關鍵數據為「直球與伸卡球均速97.6英里（約157公里）」的梅伊（Dustin May）放在首位。他表示，梅伊雖然在上賽季自Tommy John手術回歸後僅繳出防禦率4.50的成績，但他於2021年小樣本中的統治級表現實在令人難以忘懷。

在2021年的五場先發，梅伊用高達37.6%的三振率以及僅6.5%的保送率讓防禦率僅有2.74，雖然在這之後便遭逢傷病，但他目前僅有25歲、且具備世界上所有天賦。總結來說，哈里根認為能像梅伊一般丟出超過90英里（約145公里）的伸卡球，以及高轉速變化球的投手並不多見。

榜單中，24歲的派比奧特（Ryan Pepiot）也同樣來自道奇。作家艾德勒（David Adler）表示，派比奧特雖可能無法馬上進入道奇輪替，而在名單中屬於「外卡」，但這名道奇農場第六大物在上賽季首度登上大聯盟後的優異表現，讓作家們認為他缺的只是機會。

艾德勒解釋，派比奧特在大聯盟以及3A分別能繳出10.4以及11.2的K／9值。此外，雖然派比奧特球速「只有」94英里（約151公里），卻有超過2400rpm的轉速，讓他在2022年丟出了28%的揮棒落空率，且他的變速以及滑球也能有很好的軌跡。不僅如此，派比奧特將球丟入好球帶後造成的揮空率有24.1%，即便樣本數不多，卻是聯盟前十，比肩狄葛隆（Jacob deGrom）等名投，且若再加上打者目送球進入好球帶的情況，50.6%的數據為全聯盟最高。

除了兩位道奇大物，其他入選榜單的球員分別是馬林魚隊的盧薩多（Jesus Luzardo）、水手隊柯比（George Kirby）以及紅人隊「火球男」格林（Hunter Greene），三人在上季皆已站穩輪值，這其中以紅人格林最受期待，原因就在於他一枝獨秀的火球。根據Statcast紀錄，去年能投出至少時速100英里（約161公里）的投手，格林以337顆海放所有人，一個占全聯盟45%，而排名第二的紅雀隊希克斯（Jordan Hicks）與第三的遊騎兵隊狄葛隆（Jacob DeGrom）都不到100顆，完全看不到格林車尾燈。若他能增加變化球控制力，新球季勢必會更上一層樓。

道奇 手術 希克斯

上一則

NBA／超越喬丹 保羅2515次抄截史上第3

下一則

NBA／新4巨頭成形 杜蘭特：太陽有條件奪冠

延伸閱讀

NBA／拓荒者西蒙斯右腳踝扭傷 尼克藍道頂替出征3分球大賽

NBA／拓荒者西蒙斯右腳踝扭傷 尼克藍道頂替出征3分球大賽
NBA／勇士明星賽前勝率5成 格林批防守爛

NBA／勇士明星賽前勝率5成 格林批防守爛
第1代全新未拆封iPhone拍賣 成交價有望達5萬元

第1代全新未拆封iPhone拍賣 成交價有望達5萬元
NBA／「不想40歲還在打球」 勇士格林規畫4年後退休

NBA／「不想40歲還在打球」 勇士格林規畫4年後退休

熱門新聞

NBA／場邊席觀賽詹皇走來坐身旁 小妹妹球迷嗨到O型嘴

2023-02-13 08:07
今年超級盃寫下首度由兩名非洲裔四分衛先發對決的歷史時刻。（Getty Images）

超級盃／酋長38：35逆轉勝老鷹 時隔3年再奪冠

2023-02-12 22:22
酋長拿下超級盃冠軍。（路透）

超級盃／酋長末節大反撲稱王 馬霍姆斯奪MVP

2023-02-12 23:01
馬霍姆斯獲選超級盃MVP，NFL生涯再攀高峰。(歐新社)

超級盃／MVP馬霍姆斯出身棒球世家 球速可飆153公里

2023-02-13 01:12
凱爾西媽媽的鞋子也完全不偏心任何一個兒子。（路透）

超級盃／老鷹vs.酋長 凱爾西媽媽穿搭亮點 完全不偏心

2023-02-12 18:56
老鷹隊以赫茲為核心大換血。（Getty Images）

NFL／酋長vs.老鷹 非裔四分衛對決 超級盃史上首見

2023-02-11 19:31

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷