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經典賽／克蕭退賽 洛時痛批：WBC難成棒球界世足賽地位

聯合新聞網／即時報導
克蕭無法如願參加經典賽，洛杉磯時報就評論：文書作業害了這項賽事。（路透）
克蕭無法如願參加經典賽，洛杉磯時報就評論：文書作業害了這項賽事。（路透）

大聯盟道奇隊明星球員將滿35歲的克蕭(Clayton Kershaw)，雖滿懷壯志想在生涯後期，至少能為經典賽美國隊效命一次，但最終因保險問題未過關，而無法參賽，對此，洛杉磯時報就評論說，「如果因文書作業而讓球星無法參賽，WBC永遠無法成為棒球界的世足賽。」表達對克蕭退賽之事相當惋惜。

去年底卡達世足賽成為全球運動界一大盛事，吸引全世界的目光，WBC能仿效世足賽一樣，受到全球矚目嗎？洛時專欄中表示，美國職棒大聯盟雖主辦世界棒球經典賽，並希望能打造成為最成功的一項賽事，卻還是有所保留，著眼於保護最大利益就是MLB賽季，在保險公司最終無法背書下，克蕭的退賽使得比賽大打折扣。

洛時專欄甚至爆料，據匿名知情人士表示，克蕭甚至考慮自己買保險參賽；但克蕭說了，「我試圖解決這個問題，包括大聯盟、工會、球隊及每個人都去討論這個問題，但就是解決不了。」

「職業球隊和國家隊之間的衝突也發生在足球領域，不同之處在於，對於大型國際賽事，國際足聯有義務讓職業球員釋放球員到各自的國家隊。去年世界盃梅西(Lionel Mesii)已35歲，即使巴黎聖日耳曼和法國甲級聯賽不想讓他參加比賽，最終卻也無法阻止他的出賽意願；這做法確保最好的球員能出賽，這就是為什麼它是世界盃的原因。」洛時評論寫下這段話。

保險 世界盃 梅西

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