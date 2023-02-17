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MLB／道奇也偷暗號作弊？教頭：我們都是依照傳統方法

聯合新聞網／即時報導
道奇甫開始春訓，總教練羅伯茲便面臨作弊指控。(美聯社)
道奇甫開始春訓，總教練羅伯茲便面臨作弊指控。(美聯社)

根據媒體「ClutchPoints」報導，運動作家德雷里奇（Evan Drellich）日前出版一本名為「贏球治百病」（Winning Fixes Everything）書籍，講述2017年太空人隊作弊事件細節，內文也牽涉道奇隊違法行徑，逼得總教練羅伯茲（Dave Roberts）必須出面反駁。

書中對於道奇有不少指控，其中包含球隊在2017及2018年於主場中外野架設攝影機，並將其連接至休息室的IPAD，以破解捕手暗號並傳遞給打者。另外，一位匿名球員表示，道奇會讓球員待在影像室，試圖竊取暗號；也有不具名的2017年道奇成員指出，球隊的確利用影像室幫忙破解暗號，而使用過類似手法的紅襪隊在下一年因此受罰。

不過，羅伯茲否認這些指控，表示雖然有聽到書中部分內容，但自己不會想太多，也不會隨之起舞。他進一步反駁，表示球隊僅使用傳統且合法方式破解暗號，也就是讓跑者觀察捕手暗號並分享給其他打者，這種方式已被運用多年且合乎倫理，「這和違法一點關係都沒有。」

道奇在2017年輸給太空人後，於隔年再度闖入世界大賽卻敗給紅襪隊，聯盟也於該年開始調查違法偷暗號一事。羅伯茲表示，道奇的確是被調查的隊伍之一，但也在之後被證明無罪。

道奇 太空人 羅伯茲

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