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MLB／鴻海進軍選秀聯盟 俄亥俄州廠贊助在地球隊

中央社／台北17日電
鴻海集團觸角伸入美國職棒大聯盟選秀聯盟。(取材自鴻海集團臉書)
鴻海集團觸角伸入美國職棒大聯盟選秀聯盟。(取材自鴻海集團臉書)

鴻海集團觸角伸入美國職棒大聯盟選秀聯盟，鴻海於台北時間17日在官方臉書貼文宣布，俄亥俄州廠今年將與美國職業棒球大聯盟選秀聯盟（MLB Draft League）中的俄州在地球隊馬霍寧郡拳師犬（Mahoning Valley Scrappers）成為合作夥伴。

鴻海指出，在今年賽季當中，鴻海俄州廠將贊助球隊五個特色球衣之夜、以及參與每周日Every Sunday Matters的主場活動，預計將球衣收益捐贈當地社區與慈善機構，同時也全力支持棒球新秀們在運動上的表現。

鴻海先前正式取得美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown在俄亥俄州生產和裝配廠，確立在北美電動車生產基地，去年5月，鴻海完成俄亥俄州資產購買協議後，開始在俄亥俄州工廠展開電動車製造業務。而鴻海俄州廠區所在地即是馬霍寧郡（Mahoning Valley）。

產業人士指出，這是鴻海集團首次參與美國職棒大聯盟「選秀聯盟」相關活動，主要是透過俄州廠與當地社區和球隊建立「敦親睦鄰」關係，至於鴻海集團是否有意進一步投資美國職棒大聯盟球隊、甚至參與台灣的中華職棒大聯盟，目前仍言之過早。

俄亥俄州 鴻海 電動車

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