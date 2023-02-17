MLB／教士市場小一定賠錢 主席直言大都會賠最慘

教士只是小球隊，團隊薪資卻高居聯盟第三，讓大聯盟為他們球團的收支狀況感到憂心。（美聯社）

大聯盟各隊陸續展開春訓，主席曼弗瑞（Rob Manfred）15日在開訓記者會特別提到，球隊經濟差距成為令人擔憂的問題，教士隊處於第5小的市場，能否繼續維持鉅額薪資讓他質疑。

教士本季團隊薪資超過2億4364萬美元，僅次於大都會 隊（3億3064萬美元）、洋基 隊（2億6795萬美元），在大聯盟30隊排名第3，馬恰多（Manny Machado）3200萬美元是全隊「一哥」，即將代表荷蘭參加經典賽的波賈茲（Xander Bogaerts）2545萬4545美元居次，再來是達比修有2500萬美元。

曼弗瑞認為，教士砸錢投資 人才有真正積極的一面，可以增加球團收入，問題是這種做法可以持續多久？未來重建球隊會發生什麼事？這些都是必須慎重思考的事。

他說：「大都會今年團隊薪資加上豪華稅，幾乎達到5億美元，將是虧損最多的球團，教士也確定賠錢。」

去年季後自由球員市場至今，各隊合計砸下接近37億美元簽人，其中7隊占了26億美元，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）獲簽9年3億6000萬美元，這個數字寫下史上自由球員合約總值最高紀錄。