我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

MLB／大谷變「大股」…狂練下盤 臀部大1.5倍

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平跟隨天使展開春訓，日媒發現他臀部更為緊實。（路透）
大谷翔平跟隨天使展開春訓，日媒發現他臀部更為緊實。（路透）

MLB日籍球星大谷翔平的一舉一動都受到關注，連他旅美前後的身材變化也成為話題。近日，人們更發現大谷翔平「屁股變大了」。

日本媒體「日刊ゲンダイDIGITAL」報導，天使隊13日展開春訓，大谷翔平也在總教練尼文（Phil Nevin）注視下進行守備、壘間衝刺、打擊練習等等訓練，但除此之外，當地媒體還眼尖地發現大谷的下半身比起過往變得更加壯碩，「上下半身都練得很好，但臀部是最引人注目的，好像大了1.5倍」。更直言：「可能要製作一套新的服裝。」

報導表示，大谷翔平是刻意增強下半身。雖然他在前兩個賽季分別敲出46以及34發全壘打，卻連續兩年在賽季末最後兩個月都僅揮出4支全壘打，推測整季二刀流的他在季末下半身過於疲勞，進而影響了打擊力量，所以讓臀部變大是出自於「對過去的反省」。

積極訓練的大谷除了要帶領日本重新拿下經典賽冠軍外，也被賦予了終結天使十年季後賽荒的任務。此外，他也有機會在休賽季挑戰破紀錄大約，因此，大「股」翔平會端出什麼樣的表現，將大幅地影響他的生涯。

天使隊在這個休賽季陷入了老闆是否要轉賣球隊，及大谷續約意願的動盪中，不過日前正式接任總教練的尼文（Phil Nevin）對球隊的冬季引援相當滿意，直言：「該輪到我們了。」

天使先發輪值也是關注焦點，尤其是「二刀流」大谷翔平的使用方式。尼文就表示本季仍會維持6人輪值，但會讓大谷改為固定「投1休5」。事實上為了不讓大谷負擔太大，過去2季他仍有33場是日職節奏的「投1休6」，不過或許是上季最後一個月為了拚「二刀流史詩紀錄」（投手與打擊均符合規定次數）、縮短為每6天登板一次後表現仍不受影響，讓尼文改變想法。在這計畫下，「投手大谷」若健康出賽，整季將能先發30場。

大谷翔平 天使 日本

上一則

NBA／杜蘭特觀戰 太陽輕取國王…艾頓：不敢想像全員回歸

下一則

NBA／布里吉斯飆生涯新高45分 率籃網退熱火

延伸閱讀

MLB／大聯盟限縮野手登板 「突破僵局」制上路

MLB／大聯盟限縮野手登板 「突破僵局」制上路
MLB／大谷春訓展現怪力 將球轟到停車場

MLB／大谷春訓展現怪力 將球轟到停車場
MLB／表態留大谷翔平 天使老闆：你無法交易MVP

MLB／表態留大谷翔平 天使老闆：你無法交易MVP
日本札幌雪祭 大谷翔平變雪人 像不像本尊吵翻

日本札幌雪祭 大谷翔平變雪人 像不像本尊吵翻

熱門新聞

NBA／場邊席觀賽詹皇走來坐身旁 小妹妹球迷嗨到O型嘴

2023-02-13 08:07
今年超級盃寫下首度由兩名非洲裔四分衛先發對決的歷史時刻。（Getty Images）

超級盃／酋長38：35逆轉勝老鷹 時隔3年再奪冠

2023-02-12 22:22
詹姆斯7日坐上NBA總得分王寶座。（美聯社）

NBA／得分王詹姆斯每天睡12小時 年花150萬元保養

2023-02-08 18:56
酋長拿下超級盃冠軍。（路透）

超級盃／酋長末節大反撲稱王 馬霍姆斯奪MVP

2023-02-12 23:01
馬霍姆斯獲選超級盃MVP，NFL生涯再攀高峰。(歐新社)

超級盃／MVP馬霍姆斯出身棒球世家 球速可飆153公里

2023-02-13 01:12
凱爾西媽媽的鞋子也完全不偏心任何一個兒子。（路透）

超級盃／老鷹vs.酋長 凱爾西媽媽穿搭亮點 完全不偏心

2023-02-12 18:56

超人氣

更多 >
誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食