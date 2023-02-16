MLB／大谷變「大股」…狂練下盤 臀部大1.5倍

大谷翔平跟隨天使展開春訓，日媒發現他臀部更為緊實。（路透）

MLB日籍球星大谷翔平 的一舉一動都受到關注，連他旅美前後的身材變化也成為話題。近日，人們更發現大谷翔平「屁股變大了」。

據日本 媒體「日刊ゲンダイDIGITAL」報導，天使 隊13日展開春訓，大谷翔平也在總教練尼文（Phil Nevin）注視下進行守備、壘間衝刺、打擊練習等等訓練，但除此之外，當地媒體還眼尖地發現大谷的下半身比起過往變得更加壯碩，「上下半身都練得很好，但臀部是最引人注目的，好像大了1.5倍」。更直言：「可能要製作一套新的服裝。」

報導表示，大谷翔平是刻意增強下半身。雖然他在前兩個賽季分別敲出46以及34發全壘打，卻連續兩年在賽季末最後兩個月都僅揮出4支全壘打，推測整季二刀流的他在季末下半身過於疲勞，進而影響了打擊力量，所以讓臀部變大是出自於「對過去的反省」。

積極訓練的大谷除了要帶領日本重新拿下經典賽冠軍外，也被賦予了終結天使十年季後賽荒的任務。此外，他也有機會在休賽季挑戰破紀錄大約，因此，大「股」翔平會端出什麼樣的表現，將大幅地影響他的生涯。

天使隊在這個休賽季陷入了老闆是否要轉賣球隊，及大谷續約意願的動盪中，不過日前正式接任總教練的尼文（Phil Nevin）對球隊的冬季引援相當滿意，直言：「該輪到我們了。」

天使先發輪值也是關注焦點，尤其是「二刀流」大谷翔平的使用方式。尼文就表示本季仍會維持6人輪值，但會讓大谷改為固定「投1休5」。事實上為了不讓大谷負擔太大，過去2季他仍有33場是日職節奏的「投1休6」，不過或許是上季最後一個月為了拚「二刀流史詩紀錄」（投手與打擊均符合規定次數）、縮短為每6天登板一次後表現仍不受影響，讓尼文改變想法。在這計畫下，「投手大谷」若健康出賽，整季將能先發30場。