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MLB／大聯盟限縮野手登板 「突破僵局」制上路

體育新聞組／綜合報導
有鑑於上季各隊推野手投球太浮濫，大聯盟決定制定相關規則。圖為剛退役的普荷斯（Albert Pujols）去年登板投球。（Getty Images）
有鑑於上季各隊推野手投球太浮濫，大聯盟決定制定相關規則。圖為剛退役的普荷斯（Albert Pujols）去年登板投球。（Getty Images）

職棒大聯盟的聯合競賽委員會13日通過一項永久性的規則變更，爾後例行賽進行至延長賽時，壘上將自動有一名跑者（突破僵局制）。

中央社引述法新社報導，這項規則是在2020年新冠疫情流行時，為著健康與安全目的而設立，目前已試行3季。以後當球隊比賽超過9局時，每局都會先有1名跑者進占二壘，直到分出勝負為止。

這項改變除了可以減輕投手負擔，同時也有較好機會避免增加延長賽的局數。

由4名球員、1名裁判，6名聯盟代表所組成的競賽委員會 同時也修正了使用野手作為投手的規則。

在2022年時，野手不得作為投手，除非是在延長賽，或是雙方差距6分或更多。

值得注意的是，這項規則不適用於擔任指定打擊的二刀流球員，像是洛杉磯天使的日本明星大谷翔平

自本季開始，野手只能在延長賽時登上投手板，或是在所屬球隊於任何時間落後至少8分，或是在第9局領先至少10分。

最近幾季野手用來當投手的次數劇增，2022年的132次寫下新高，過去紀錄是2019年的90次。

2023年大聯盟其它規則的改變，還包括投球間隔計時、加大壘包，以及限制野手針對打者布陣的人數。

大谷翔平 疫情 天使

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