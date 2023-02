MLB／超級盃開踢前意外大禮 基特、A-Rod再度合體

曾在洋基 隊當過10年隊友的基特(Derek Jeter)、「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez) 再度合體,美國Fox電視台今天宣布,基特將在大聯盟新球季擔任球評,A-Rod笑說,這位轉播團隊的菜鳥要在紐約請大家吃飯才行。

NFL美式足球超級盃今天開踢,成為全美焦點,Fox在賽前活動特別安排基特亮相,介紹他加入大聯盟比賽轉轉行列,引起現場大批球迷歡呼,同樣在台上的A-Rod也給昔日戰友大大擁抱,笑得非常開心。

基特生涯20年奪下5座世界大賽 冠軍,2014年球季結束後退休,後來擔任馬林魚隊執行長,2020年入選名人堂;他和A-Rod在生涯早期關係很好,去年在ESPN紀錄片「隊長」中坦言,A-Rod在2001年在一家雜誌發表評論後,兩人已經分道揚鑣。

ESPN指出,洋基隊1996到2000年奪下4座世界大賽冠軍,A-Rod談到此事歸功於基特的隊友,不過兩人似乎已經把此事拋在腦後了。

A-Rod說:「從未想過還有機會和基特重聚,我們辦到了。」

Announcements don't get much bigger than this 👀🚨@derekjeter joins the FOX Sports family beginning this season! pic.twitter.com/u8MM5YcEI4