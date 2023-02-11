我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

MLB／克蕭傷病 仍連13年進百大投手

體育新聞組／綜合報導
克蕭連續第13年入選百大投手。（美聯社）
克蕭連續第13年入選百大投手。（美聯社）

道奇隊強投克蕭（Clayton Kershaw）即將邁入生涯第15個賽季，儘管身手與顛峰時期有落差，但仍被「MLB Network」評為今年百大投手第81名，這是他連續第13年入選。

克蕭第一次進入百大投手名單時只有22歲，他23歲時贏得生涯首座國聯塞揚獎。隨後又在2014、2015年拿下兩座塞揚獎。不過在那之後克蕭受傷勢影響，從2016年起沒有任何一季先發超過30場。

不過只要能站上投手丘，克蕭就能展現宰制力，生涯197勝、2807次三振，防禦率僅2.48就是最好的佐證。儘管去年再度遭遇傷勢，速球也不如過往強勢，但他仍用頂級的滑球及曲球解決打者。

此外，在與日籍強投達比修有達成6年1.08億美元延長合約後，外傳教士隊打算繼續與馬恰多（Manny Machado）洽談延長合約，有機會簽下跟目前合約同樣值錢的新約。

30歲的馬恰多於2019年以破紀錄10年3億美元合約加入教士，並在第五年也就是今年將獲得跳脫合約權。由於效力教士期間表現穩定，不僅曾獲得銀棒獎，自2020賽季起每年均上榜國聯MVP票選，上季更名列第二名，因此很可能在本季結束後跳出合約投身自由市場。

「The Score」記者布萊德本（Michael Bradburn）報導，教士總管普瑞勒（A.J. Preller）最近表示希望可以將馬恰多留在陣中，更直言：「決定權主要在馬恰多。」老闆賽德勒（Peter Seidler）同樣曾公開表達想留下他，但若要避免他跳出合約加盟他隊的風險，則教士需提前和馬恰多達成延長合約協議。

道奇 MLB

上一則

NBA／戰績差還不交易 公牛被酸：只缺喬丹

下一則

NFL／馬霍姆斯2度拿下MVP 拚破超級盃魔咒

延伸閱讀

MLB／36歲還能簽6年大約 達比修有：以為是惡作劇

MLB／36歲還能簽6年大約 達比修有：以為是惡作劇
棒球經典賽／美國隊21位明星、4位MVP 楚奧特：就是要贏

棒球經典賽／美國隊21位明星、4位MVP 楚奧特：就是要贏
MLB／教士6年1.08億美元綁達比修 合約走完能投到42歲

MLB／教士6年1.08億美元綁達比修 合約走完能投到42歲
MLB／大谷即將自由 天使：全力留人

MLB／大谷即將自由 天使：全力留人

熱門新聞

詹姆斯7日坐上NBA總得分王寶座。（美聯社）

NBA／得分王詹姆斯每天睡12小時 年花150萬元保養

2023-02-08 18:56
太陽新老闆一入主就幹大事，主導杜蘭特交易案。（截圖自推特／＠Bleacher Report）

NBA／太陽新老闆剛接手就換回杜蘭特 保羅、布克嗨發文

2023-02-09 08:34
獨行俠老闆庫班派出私人飛機將厄文直接從紐澤西接到達拉斯。（取材自獨行俠官方推特）

NBA／新老闆庫班派私人飛機接厄文 獨行俠主場票價翻漲

2023-02-07 08:42
土耳其強震後失聯的迦納國腳阿特蘇已經被救出，並且正接受醫療照護。（路透）

足球／傳土耳其強震後遭活埋 迦納國腳阿特蘇找到了

2023-02-07 20:19
壓過湖人衛少的交易出現了，籃網送KD去太陽，推倒重建終結三巨頭時代。(Getty Images)

NBA／驚天大交易 杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

2023-02-09 01:29
日本職業圍棋棋士仲邑菫今天在女流棋聖戰奪冠，以13歲11個月之姿，睽違9年刷新日本女性棋士賽事最年少頭銜者紀錄。（取材自每日新聞推特）

圍棋／日13歲仲邑菫獲得女流棋聖頭銜 刷新最年少紀錄

2023-02-07 01:50

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺