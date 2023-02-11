MLB／克蕭傷病 仍連13年進百大投手

克蕭連續第13年入選百大投手。（美聯社）

道奇 隊強投克蕭（Clayton Kershaw）即將邁入生涯第15個賽季，儘管身手與顛峰時期有落差，但仍被「MLB Network」評為今年百大投手第81名，這是他連續第13年入選。

克蕭第一次進入百大投手名單時只有22歲，他23歲時贏得生涯首座國聯塞揚獎。隨後又在2014、2015年拿下兩座塞揚獎。不過在那之後克蕭受傷勢影響，從2016年起沒有任何一季先發超過30場。

不過只要能站上投手丘，克蕭就能展現宰制力，生涯197勝、2807次三振，防禦率僅2.48就是最好的佐證。儘管去年再度遭遇傷勢，速球也不如過往強勢，但他仍用頂級的滑球及曲球解決打者。

此外，在與日籍強投達比修有達成6年1.08億美元延長合約後，外傳教士隊打算繼續與馬恰多（Manny Machado）洽談延長合約，有機會簽下跟目前合約同樣值錢的新約。

30歲的馬恰多於2019年以破紀錄10年3億美元合約加入教士，並在第五年也就是今年將獲得跳脫合約權。由於效力教士期間表現穩定，不僅曾獲得銀棒獎，自2020賽季起每年均上榜國聯MVP票選，上季更名列第二名，因此很可能在本季結束後跳出合約投身自由市場。

「The Score」記者布萊德本（Michael Bradburn）報導，教士總管普瑞勒（A.J. Preller）最近表示希望可以將馬恰多留在陣中，更直言：「決定權主要在馬恰多。」老闆賽德勒（Peter Seidler）同樣曾公開表達想留下他，但若要避免他跳出合約加盟他隊的風險，則教士需提前和馬恰多達成延長合約協議。