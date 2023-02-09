棒球經典賽／美國隊21位明星、4位MVP 楚奧特：就是要贏

楚奧特是隊長。（美聯社）

2023世界棒球經典賽將在3月8日開打，大聯盟今天公布20國參賽名單，美國隊無疑是星光最閃耀的一隊，30人全是現役大聯盟球員，其中21人曾入選明星賽、4位年度MVP得主，隊長楚奧特（Mike Trout）喊話：「我加入就是要贏。」

楚奧特就是2014、2016、2019年美聯年度MVP得主，美國隊陣中還有2018年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）、2014年國聯MVP克蕭（Clayton Kershaw）以及2022年新科國聯MVP高史密特（Paul Goldschmidt）。

經典賽前三屆冠軍由日本隊帶走2座、多明尼加1座，美國隊在2017年拿下隊史首冠，楚奧特當時婉拒參加很後悔，今年毅然決然披上國家隊戰袍要力拚連霸，「我加入的原因就是要贏得冠軍，沒有其他的想法，其他的成績都是失敗。」

美國隊經典賽30人名單如下：

捕手：東岡（Kyle Higashioka，洋基）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto，費城 人）、史密斯（Will Smith，道奇）

內野手：阿隆索（Pete Alonso，大都會 ） (Mets)、安德森（Tim Anderson，白襪）、亞瑞納多（Nolan Arenado，紅雀）、高史密特（Paul Goldschmidt，紅雀）、透納（Trea Turner，費城人）、小威特（Bobby Witt Jr.，皇家）

外野手：貝茲（Mookie Betts，道奇）、麥尼爾（Jeff McNeil，大都會）、穆林斯（Cedric Mullins，金鶯）、史瓦伯（Kyle Schwarber，費城人）、楚奧特（Mike Trout，天使）、塔克（Kyle Tucker，太空人 ）

投手： 亞當（Jason Adam，光芒）、巴爾德（Daniel Bard，洛磯）、貝德納（David Bednar，海盜）、柯特斯（Nestor Cortes，洋基） 、葛瑞夫曼（Kendall Graveman，白襪）、凱利（Merrill Kelly，響尾蛇）、克蕭（Clayton Kershaw）、林恩（Lance Lynn，白襪）、米克拉斯（Miles Mikolas，紅雀）、歐塔維諾（Adam Ottavino，大都會）、普雷斯利（Ryan Pressly，太空人） 雷利（Brooks Raley，大都會）、辛格（Brady Singer，皇家）韋恩萊特（Adam Wainwright，紅雀）、威廉斯（Devin Williams，釀酒人）