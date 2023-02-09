棒球經典賽／美國隊21位明星、4位MVP 楚奧特：就是要贏
2023世界棒球經典賽將在3月8日開打，大聯盟今天公布20國參賽名單，美國隊無疑是星光最閃耀的一隊，30人全是現役大聯盟球員，其中21人曾入選明星賽、4位年度MVP得主，隊長楚奧特（Mike Trout）喊話：「我加入就是要贏。」
楚奧特就是2014、2016、2019年美聯年度MVP得主，美國隊陣中還有2018年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）、2014年國聯MVP克蕭（Clayton Kershaw）以及2022年新科國聯MVP高史密特（Paul Goldschmidt）。
經典賽前三屆冠軍由日本隊帶走2座、多明尼加1座，美國隊在2017年拿下隊史首冠，楚奧特當時婉拒參加很後悔，今年毅然決然披上國家隊戰袍要力拚連霸，「我加入的原因就是要贏得冠軍，沒有其他的想法，其他的成績都是失敗。」
美國隊經典賽30人名單如下：
捕手：東岡（Kyle Higashioka，洋基）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto，費城人）、史密斯（Will Smith，道奇）
內野手：阿隆索（Pete Alonso，大都會） (Mets)、安德森（Tim Anderson，白襪）、亞瑞納多（Nolan Arenado，紅雀）、高史密特（Paul Goldschmidt，紅雀）、透納（Trea Turner，費城人）、小威特（Bobby Witt Jr.，皇家）
外野手：貝茲（Mookie Betts，道奇）、麥尼爾（Jeff McNeil，大都會）、穆林斯（Cedric Mullins，金鶯）、史瓦伯（Kyle Schwarber，費城人）、楚奧特（Mike Trout，天使）、塔克（Kyle Tucker，太空人）
投手： 亞當（Jason Adam，光芒）、巴爾德（Daniel Bard，洛磯）、貝德納（David Bednar，海盜）、柯特斯（Nestor Cortes，洋基） 、葛瑞夫曼（Kendall Graveman，白襪）、凱利（Merrill Kelly，響尾蛇）、克蕭（Clayton Kershaw）、林恩（Lance Lynn，白襪）、米克拉斯（Miles Mikolas，紅雀）、歐塔維諾（Adam Ottavino，大都會）、普雷斯利（Ryan Pressly，太空人） 雷利（Brooks Raley，大都會）、辛格（Brady Singer，皇家）韋恩萊特（Adam Wainwright，紅雀）、威廉斯（Devin Williams，釀酒人）
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