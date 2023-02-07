MLB／妻子待產 柯瑞亞不打經典賽…傳與傷勢有關

曾表態不惜催生也想打經典賽，柯瑞亞仍以老婆即將生產為由辭退。（Getty Images）

曾表態不惜催生也想打經典賽，柯瑞 亞（Carlos Correa）仍在6日以老婆即將生產為由，宣布退出波多黎各代表隊，雙城球團強調無關他的健康問題，還是被認為多少有點關係。

柯瑞亞的合約無疑是季外最大話題，歷經巨人、大都會 隊體檢未過後，最終決定以6年2億美元、附帶第7到10年條件式選擇權，回到雙城懷抱。

雙城棒球營運部門總裁佛維（Derek Falvey）表示，「經過與柯瑞亞的仔細討論後，我們達成共識，不參與經典賽對雙方都是最有利的狀況，這對柯瑞亞是艱難的決定，他相當自豪代表國家出賽，也一直希望可以促成此事。」

柯瑞亞的太太目前懷有第二胎，預計在經典賽開打首周出生，雙城球團表示，不希望柯瑞亞屆時在國家隊、家務事之間奔波，認為這對他準備今年賽季沒有幫助，建議他退出經典賽。

由於柯瑞亞日前曾表露對經典賽的熊熊熱情，也與醫生討論提前一周生產的可能性，因此在消息出來後，仍引起對柯瑞亞健康的討論。

雙城強調，柯瑞亞不打經典賽與健康問題毫無關係，但The Athletic記者海耶斯（Dan Hayes）的報導中還是提到，「據大聯盟消息人士指出，雙方都同意是柯瑞亞的妻子待產讓狀況變得複雜，但也承認退出經典賽，將讓他的傷勢風險最小化，可以如常準備今年球季。」