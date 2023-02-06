我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趕快登記：CVS女性免費體檢 沒醫保卡也可以

洛杉磯太塞車？碧昂絲葛萊美獎大遲到 還錯過領獎

MLB／道奇 「34」號球衣高掛 退休戰袍湊成一打

體育新聞組／ 綜合報導

大聯盟道奇隊宣布，將於今年夏天舉行墨西哥著名投手瓦倫祖拉(Fernando Valenzuela)「34」號球衣退休儀式，這將是道奇隊史上第12件退休球衣。

現年62歲的瓦倫祖拉，於1980年19歲時在道奇隊展開大聯盟生涯，是該隊1981年世界大賽冠軍成員(1988年道奇奪冠時，他因傷未列入季後賽名單)，其中1981年以13勝7敗2.48防禦率，奪下國聯塞揚獎及新人王頭銜，1986年奪下個人單季最多21勝，1990年6月對紅雀投出一場無安打比賽，也是道奇隊史第20場無安打比賽。1991年轉投天使隊，歷經金鶯、費城人、教士等隊之後，於1997年在紅雀隊退休。大聯盟生涯計173勝、2074次三振，他最著名就是怪異的投球動作。

他生涯有6次入選大聯盟明星賽，雖成就不足以進軍美國棒球名人堂，但2014年入選為墨西哥棒球名人堂成員。道奇有感於他對球隊的貢獻，決定於今夏舉行他的球衣退休儀式。將於8月11-13日(美國時間)進行三天活動。

瓦倫祖拉得知獲此榮耀說，「成為擁有如此眾多傳奇人物團隊的一員，是一種莫大的榮幸，球迷給予我做為一名球員及為道奇隊工作的支持，他們會很高興知道我的34號球衣退役了。」

道奇 退休 墨西哥

上一則

NFL／瓦德斯斯坎特寧 超級盃刺客？

延伸閱讀

MLB／道奇退休球衣正好一打 「34」號球衣本季高掛

MLB／道奇退休球衣正好一打 「34」號球衣本季高掛
MLB／30隊全壘打王預測 賈吉登榜首 大谷不是天使第一

MLB／30隊全壘打王預測 賈吉登榜首 大谷不是天使第一
MLB／美台混血卡洛爾 百大新秀排第2

MLB／美台混血卡洛爾 百大新秀排第2
MLB／今年的大谷會更好 天使總仔：他沒拿到MVP不開心

MLB／今年的大谷會更好 天使總仔：他沒拿到MVP不開心

熱門新聞

NFL超級盃冠軍的傳奇四分衛布雷迪。美聯社

NFL／上次40天就復出 這回布雷迪宣布「永久引退」

2023-02-01 15:40
對荷蘭之戰做出雙手放在耳朵旁邊的慶祝手勢，梅西坦言對這不適當的慶祝動作感到後悔。（歐新社）

世足賽／坦言後悔對荷蘭慶祝動作 梅西：一時衝動發生

2023-01-31 00:13
林書豪確定赴台加鋼鐵人隊，延續職籃生涯。（圖：高雄鋼鐵人隊提供）

籃球／林書豪在台魅力不如魔獸？門票開賣1小時沒售罄

2023-01-30 01:38
央視不轉播澳網男單決賽，因為西西帕斯過去曾發表支持反送中言論。（美聯社）

澳網／男單決賽遭央視封殺 原因出在西西帕斯身上

2023-01-30 06:13
詹姆斯相當不滿裁判未吹判打手。(美聯社)

NBA／詹姆斯關鍵上籃誤判 裁判坦承錯誤：徹夜難眠

2023-01-29 22:41
今年超級盃確定由老鷹對上酋長。（取材自NFL推特）

NFL／酋長拿下美聯冠軍 超級盃將與老鷹爭冠

2023-01-30 04:00

超人氣

更多 >
佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
紐約日間中心回扣亂象 將大規模嚴打

紐約日間中心回扣亂象 將大規模嚴打