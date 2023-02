MLB／道奇退休球衣正好一打 「34」號球衣本季高掛

大聯盟道奇 隊4日宣布,將於今年夏天舉行墨西哥 著名投手瓦倫祖拉(Fernando Valenzuela)「34」號球衣退休 儀式,這將是道奇隊史上第12件退休球衣。

現年62歲的瓦倫祖拉,於1980年19歲時在道奇隊展開大聯盟生涯,是該隊1981年世界大賽冠軍成員(1988年道奇奪冠時,他因傷未列入季後賽名單),其中1981年以13勝7敗2.48防禦率,奪下國聯塞揚獎及新人王頭銜,1986年奪下個人單季最多21勝,1990年6月對紅雀投出一場無安打比賽,也是道奇隊史第20場無安打比賽。1991年轉投天使隊,歷經金鶯、費城人、教士等隊之後,於1997年在紅雀隊退休。大聯盟生涯計173勝、2074次三振,他最著名就是怪異的投球動作。

他生涯有6次入選大聯盟明星賽,雖成就不足以進軍美國棒球名人堂,但2014年入選為墨西哥棒球名人堂成員。道奇有感於他對球隊的貢獻,決定於今夏舉行他的球衣退休儀式。將於8月11-13日(美國時間)進行三天活動。

瓦倫祖拉得知獲此榮耀說,「成為擁有如此眾多傳奇人物團隊的一員,是一種莫大的榮幸,球迷給予我做為一名球員及為道奇隊工作的支持,他們會很高興知道我的34號球衣退役了。」

There will never be another 34.



Congratulations Fernando Valenzuela on having your No. 34 retired! pic.twitter.com/OxOAd9A8vh