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MLB／大谷下份合約有多肥？看大都會多會抬價

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平今年季後將成自由球員，身價會炒得多高？大都會隊可能是關鍵。（美聯社）
大谷翔平今年季後將成自由球員，身價會炒得多高？大都會隊可能是關鍵。（美聯社）

MLB日籍球星大谷翔平今年季後將成自由球員，身價會炒得多高？大都會隊可能是關鍵，「紐約郵報」引述不具名球團人士發言，認為不管大都會最終能不能得到大谷，都將因為大都會的參戰，讓他的價碼變得超瘋狂。

大谷近兩季兌現二刀流身手，繳出MVP級數據，在市場上熱度高，許多球隊都在等待他的「自由」，準備投入這場搶人大戰。大都會砸錢不手軟，外界當然也好奇他們爭取大谷的野心，紐約郵報透過短訊詢問老闆柯恩（Steve Cohen）對此的想法，而他回應：「現在很難想到明年球季，我專注在今年賽季。」

一位球團人表示，「不管大谷最後是不是效力大都會，大都會將會讓他成為體壇史上最高薪球員，因為開給他的價碼一定會很瘋狂，如果其他球隊也想要他，那就跟進價碼吧！」

文章中也點出大都會想要拿下大谷的難度，首先是他在5年前挑戰大聯盟時，進入次輪名單的7隊有5隊來自西岸，且東岸球隊全數被淘汰，而可以預見的是西岸的天使、道奇、巨人、教士等隊都會投入「大谷爭奪戰」。

第二點是大谷似乎並不怎麼在意錢，當年選擇提早赴美，需受25歲以下的國際球員簽約限制，荷包大幅縮水，「但他提早來到大聯盟，證明自己是二刀流的天才，領著低於身價的薪水，並未聽到他有任何公開怨言。」第三點則是柯恩雖然肯砸錢，但也不是毫無限度，大谷若年薪達到5000萬美元，2024年豪華稅將達到1.05億美元。

此外，大谷日前在限時動態上分享訓練近況，只見他輕鬆一揮就球越出全壘打牆，這段影片也被大聯盟官方至社群分享，直呼大谷「沒有休賽季」。

影片一出迅速獲得迴響，有媒體人轉發表示，「大谷翔平在打擊中發射火箭。」、「很高興看到大谷在發射炸彈。」網友也紛紛留言「離春訓來有兩周耶」佩服他的自律，不過也有網友調侃「大谷不只沒有休賽季，也沒有季後賽」。

大都會 大谷翔平 社群

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